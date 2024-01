Kontroler do gier Red Magic Shadow Blade 2 dla smartfonów jest już dostępny poza Chinami. To rewolucyjne akcesorium zmieni sposób, w jaki myślimy o grach na urządzeniach mobilnych, UAportal informuje o szczegółach.

Wideo dnia

Cena

Red Magic Shadow Blade 2 jest łatwo dostępny w różnych regionach. Gamepad kosztuje 94 dolary.

Czytaj także: Honor Pad 9 trafi na globalny rynek: Co wiadomo o urządzeniu

Co wiadomo

Dla tych, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z Red Magic Shadow Blade 2, zapewniamy, że jest to urządzenie zmieniające zasady gry. Po raz pierwszy zaprezentowany w Chinach w listopadzie ubiegłego roku, ten potężny gadżet szybko zyskał popularność wśród graczy na całym świecie. Jego funkcje obejmują trzy rodzaje liniowych padów spustowych do precyzyjnej i szybkiej kontroli, a także wiele przycisków, które można dostosować do indywidualnych preferencji.

Łączność

Gamepad Red Magic Shadow Blade 2 wyposażony jest również w niezbędne porty do płynnego połączenia ze smartfonem. Urządzenie posiada gniazdo słuchawkowe 3,5 mm zapewniające wciągający dźwięk oraz wygodny port USB-C ułatwiający podłączenie do smartfona.

Dzięki temu, że kontroler Red Magic Shadow Blade 2 jest już dostępny na rynku globalnym, gracze mogą oczekiwać niezrównanych wrażeń z gry na swoich smartfonach.

Dla przypomnienia, napisaliśmy, że bateria telefonu może szybko się rozładować z powodu jednego częstego błędu popełnianego przez użytkowników. Prowadzi to do zużycia komponentów gadżetu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!