UAportal przygotował artykuł, który pomoże Ci maksymalnie wykorzystać przestrzeń i uporządkować ubrania w przypadku braku tradycyjnej szafy.

Wykorzystaj przestrzeń pod łóżkiem

Możesz użyć pojemników do przechowywania lub toreb specjalnie zaprojektowanych do umieszczenia pod meblami. Pojemniki te są zwykle płaskie i łatwo mieszczą się pod łóżkiem, co czyni je wygodnym i kompaktowym rozwiązaniem.

Ubrania mogą być starannie złożone i umieszczone w pojemnikach, dzięki czemu są uporządkowane i łatwo dostępne. Ta metoda jest szczególnie przydatna do przechowywania ubrań sezonowych lub rzeczy, które nie są często noszone.

Użyj haczyków lub półek zamontowanych na ścianach

Haczyki lub półkę można zamontować na ścianie lub za drzwiami, aby stworzyć prowizoryczną garderobę. Ubrania można powiesić na wieszakach i umieścić na półce lub haczykach.

Ta metoda pozwala na przechowywanie ubrań bez zagnieceń i są one dobrze widoczne. Alternatywnie, wiszące uchwyty z wieloma przegródkami mogą być używane do przechowywania małych przedmiotów, takich jak skarpetki, szaliki lub akcesoria.

Zmaksymalizuj przestrzeń w szufladach

Jeśli nie masz szafy, ważne jest, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń w szufladach. Rzeczy powinny być starannie złożone, a przegrody mogą być używane do oddzielania różnych rodzajów odzieży.

