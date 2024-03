Epickie bitwy i emocjonujące historie: filmy akcji, które warto obejrzeć

UAportal przygotował wybór pięciu najlepszych filmów akcji. Filmy te zahipnotyzowały widzów intensywną akcją, niezapomnianymi postaciami i ekscytującymi fabułami.

„Batman: Początek"

Ocena na IMDb: 8,2/10

Gatunek: Akcja, przygoda

Kraj producenta: USA, Wielka Brytania

Czas trwania: 140 minut

Producent wykonawczy: Christopher Nolan

„Batman: Początek" to ekscytująca podróż do mrocznego i złożonego świata Batmana, który opowiada o pochodzeniu kultowego superbohatera. Film pokazuje, jak Bruce Wayne przemienia się w Batmana, jak pokonuje swoje lęki, walczy z niesprawiedliwością i staje się symbolem nadziei dla Gotham City.

„King Kong"

Ocena na IMDb: 7,2/10

Gatunek: Przygoda, dramat, fantasy

Kraj producenta: USA, Nowa Zelandia

Czas trwania: 187 minut

Producent wykonawczy: Peter Jackson

Akcja filmu rozgrywa się w czasie Wielkiego Kryzysu, kiedy reżyser rekrutuje ekipę filmową, aby udała się na mistyczną wyspę, gdzie spotykają legendarne stworzenie. Kiedy pojmają Konga i sprowadzają go z powrotem do Nowego Jorku, prowadzi to do tragicznych konsekwencji.

"Hrabia Monte Cristo"

Ocena na IMDb: 7,8/10

Gatunek: Akcja, przygoda, dramat

Kraj producenta: USA, Irlandia, Wielka Brytania

Czas trwania: 131 minut

Producent wykonawczy: Roger Birnbaum

„Hrabia Monte Christo" to emocjonująca adaptacja klasycznej powieści Aleksandra Dumasa, gdzie po zdradzie swojego bliskiego przyjaciela Edmonda Dantesa, niewinny marynarz trafia do więzienia, w którym przebywa przez wiele lat. Pełen żądzy zemsty Dantes ucieka, znajduje ukryty skarb i zamienia się w hrabiego Monte Christo. Szukając zemsty na tych, którzy go skrzywdzili, zostaje uwikłany w miłość, zdradę i odkupienie.

„Ciastko"

Ocena na IMDb: 7,3/10

Gatunek: Kryminał, dramat, thriller

Kraj producenta: Wielka Brytania

Czas trwania: 105 minut

Producent wykonawczy: Matthew Vaughn

„Puffcake" opowiada historię bezimiennego brytyjskiego handlarza narkotyków, który po swojej ostatniej sprawie planuje zakończyć swoją przestępczą działalność. Wędrując po podstępnym, przestępczym świecie londyńskiego handlu narkotykami, napotyka różne trudności, oszustwa i tajemnicze zniknięcie ładunku.

"Akcesorium"

Ocena na IMDb: 7,5/10

Gatunek: Kryminał, dramat, thriller

Kraj producenta: USA

Czas trwania: 120 minut

Producent wykonawczy: Michael Mann

Accomplice to trzymający w napięciu thriller, którego akcja rozgrywa się w Los Angeles. Film opowiada historię Maxa, taksówkarza, który nieświadomie staje się zakładnikiem i kierowcą wynajętego zabójcy o imieniu Vincent, wykonującego śmiertelną misję. Nocą Max zostaje zmuszony do granic swoich możliwości, stawiając czoła własnym lękom i dokonując wyborów, które zadecydują o jego przeznaczeniu.

