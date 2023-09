Dwa znaki zodiaku nieustannie na wszystko narzekają: wierzą, że życie to wielka katastrofa

Astrolodzy zidentyfikowali dwa znaki zodiaku, które toczą nieustanną walkę i sami rozpoznają źródło swoich problemów. Ciągle na wszystko narzekają i widzą życie w czarnych barwach. Według astrologów mówimy o Skorpionach i Rybach.

Skorpion

Skorpion jest mistrzem narzekania i zawsze znajdzie dobry powód, aby udowodnić wszystkim, że jego życie jest złe. Bardzo często dochodzi do skrajności. Nawet gdy osiąga imponujący sukces, nadal narzeka, bo lubi, gdy inni go pocieszają i litują się nad nim. Wtedy Scorpio jest w centrum uwagi i tylko to go niepokoi.

Dlatego często stara się sprawiać wrażenie, że całe jego życie jest pełne prób, podczas gdy innym udaje się osiągnąć wszystko bez żadnego wysiłku. Nie zawsze widzi lub nie chce widzieć, ile trudności muszą pokonać inni, aby osiągnąć sukces. Jednak w głębi duszy jest dobrym człowiekiem i chce jak najlepiej dla swoich bliskich. Pomimo swojego trudnego charakteru, Scorpio jest wierny swoim przyjaciołom i dla ich dobra rzuci się w ogień.

Ryba

Ryby są niezwykle wrażliwe i biorą wszystko do serca. Poza tym mają bujną wyobraźnię, przez co mieszkańcy znaku stają się wiecznie niezadowoleni i nieszczęśliwi, gdyż każdą porażkę i krzywy wygląd traktują bardzo osobiście i rozdmuchują je w dramat na wielką skalę. W rezultacie wierzą, że ich życie to jedna wielka katastrofa.

Niestety takie postrzeganie świata sprawia, że ​​Ryby są w stanie zemścić się za wyrządzone im zło, nawet jeśli osoba, która je skrzywdziła, nie ma pojęcia, że ​​zrobiła coś złego. Zaślepieni negatywnymi emocjami tubylcy znaku podejmują błędne decyzje, przez co znów czują się życiowymi niepowodzeniami i krąg się zamyka.

