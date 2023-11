Co należy wiedzieć o tuszu do rzęs: 5 sekretnych faktów

Tusz do rzęs, główny produkt kosmetyczny, który podkreśla oczy, ma kilka niesamowitych sekretów, którymi przemysł kosmetyczny nie chce się zbytnio dzielić. UAportal przedstawia pięć mało znanych faktów na temat tego produktu.

1. Niebezpieczeństwo przeterminowanego tuszu do rzęs

Około 86% kobiet przyznaje się do używania przeterminowanego tuszu do rzęs, nie wiedząc o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia. Badania pokazują, że przeterminowany tusz do rzęs znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia gronkowcem w oczach. Badanie wykazało obecność gronkowców w 79% testowanych tubek starego tuszu do rzęs.

2. Wynalazca tuszu do rzęs

W latach trzydziestych XIX wieku Eugène Rimmel, wybitny francuski perfumiarz i kosmetolog, zrewolucjonizował branżę kosmetyczną, wynajdując tusz do rzęs. Co ciekawe, termin "rimmel" jest kojarzony z tuszem do rzęs w różnych językach, w tym francuskim, rumuńskim i arabskim.

3. Problemy z wodoodpornością

Wodoodporne tusze do rzęs często zawierają żywicę silikonową o nazwie copolyol dimethicone. Długotrwałe stosowanie takich maskar może prowadzić do wypadania rzęs.

4. Mroczna historia "permanentnego tuszu do rzęs"

W latach trzydziestych ubiegłego wieku na rynek wprowadzono niesławny produkt o nazwie "Lash Lure" jako pierwszy "trwały tusz do rzęs". Doszło jednak do tragedii, gdy wiele kobiet poniosło poważne konsekwencje, w tym utratę wzroku, a nawet śmierć. Następnie ten niebezpieczny tusz do rzęs został zakazany. Dopiero pięć lat później Stany Zjednoczone wprowadziły obowiązkową certyfikację kosmetyków, podobnie jak żywności i leków.

5. Guanina w składzie

Czy wiesz, że gęsty, kolorowy pigment w tuszu do rzęs często pochodzi z guaniny? Substancja ta, która jest zwykle pozyskiwana z rybich łusek, zapewnia pożądaną intensywność, aby podkreślić rzęsy i zintensyfikować spojrzenie.

