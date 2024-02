Utrzymanie przedmiotów kuchennych w czystości może być wyzwaniem. Istnieje jednak uniwersalny środek dostępny w większości gospodarstw domowych, który może skutecznie pozbyć się brudu - ocet. UAportal odkrył, że jego zastosowanie, szybka procedura i doskonałe wyniki sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie do czyszczenia różnych przedmiotów kuchennych.

Wideo dnia

1. Czajnik

Na wewnętrznych ściankach czajników często gromadzą się nieestetyczne osady. Na szczęście ocet jest skutecznym sposobem na ich usunięcie. Najpierw należy rozcieńczyć go w równej ilości wody i ostrożnie wlać roztwór do czajnika, napełniając go do maksymalnego poziomu.

Następnie włącz czajnik, ale zanim się zagotuje, wyłącz go i pozostaw na około godzinę. Następnie ponownie podgrzej czajnik i pozwól mu się zagotować. Następnie wylej roztwór i napełnij czajnik czystą wodą, ponownie ją zagotowując.

Przeczytaj również: Jak wybrać dobrą gąbkę do mycia naczyń: porady doświadczonych gospodyń domowych

2. Ekspres do kawy

Roztwór octu może zdziałać cuda w usuwaniu płytki nazębnej i osadów w ekspresie do kawy. Wymieszaj jedną część octu z dwiema częściami wody i wlej roztwór do ekspresu do kawy.

Uruchom go w normalnym cyklu parzenia, bez fusów z kawy. Proces ten skutecznie usunie wszelkie osady, pozostawiając ekspres do kawy czysty i gotowy do użycia.

3. Mikrofalówka

Ocet jest również przydatnym rozwiązaniem do usuwania tłuszczu i innych zabrudzeń, które gromadzą się na ściankach kuchenki mikrofalowej. Wystarczy umieścić miskę z octem w kuchence mikrofalowej i podgrzać ją do wrzenia. Wytworzona para pomoże poluzować i rozpuścić pozostałości.

Wcześniej powiedzieliśmy ci, jak prasować ubrania dwa razy szybciej za pomocą folii.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!