Zatkana toaleta to powszechny i nieprzyjemny problem, z którym może borykać się każdy. Często problem ten jest spowodowany niewłaściwym usuwaniem przedmiotów, takich jak resztki jedzenia lub żwirek dla kotów, które powinny być wyrzucane do kosza. Nie panikuj, ponieważ UAportal przygotował 5 wskazówek, które możesz wypróbować w domu, aby wyczyścić toaletę bez pomocy hydraulika.

Chemia gospodarcza

Jeśli zauważysz, że Twoja toaleta jest zatkana, jednym z najszybszych rozwiązań jest użycie specjalnych proszków lub chemikaliów.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, wlej odpowiednią ilość produktu do muszli klozetowej i odczekaj 1-2 godziny. Po tym czasie spłucz toaletę, a w większości przypadków zator powinien zniknąć.

Alternatywa dla tłoka

Jeśli nie masz tłoka, nie martw się. Możesz stworzyć domowy tłok za pomocą patyka, tarnika, igły dziewiarskiej, a nawet widelca. Włóż wybrany przedmiot tak głęboko, jak to możliwe, do połączenia między odpływem a rurą falistą, a następnie naciśnij go, aby wypchnąć zator. Zaleca się wykonywanie ruchów obrotowych, ponieważ zapewniają one lepszy przepływ wody.

Kabel lub lina hydrauliczna

Kabel hydrauliczny, często nazywany "wężem", jest doskonałym narzędziem do odblokowywania uporczywych zatorów. Chwyć jeden koniec liny i wepchnij drugi koniec do toalety, aż dotrze do zatoru.

Zwykły drut

Znajdź drut i zrób haczyk na jednym końcu, trzymając drugi koniec w dłoniach. Włóż drut do muszli klozetowej, zaczep go o zator i delikatnie wyciągnij.

