Co zrobić, by dywan nie ślizgał się po podłodze: Trzy życiowe hacki

UAportal przygotował trzy życiowe triki, które pomogą utrzymać dywan na miejscu. Przyjrzeliśmy się skutecznym sposobom zapobiegania wypadkom spowodowanym przez ślizgające się dywany.

Wideo dnia

Uchwyt na dywan

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie ślizganiu się dywanów po podłodze jest użycie klipsów do dywanów lub antypoślizgowych podkładek pod dywany. Uchwyty te można łatwo przymocować do spodu dywanu, zapewniając przyczepność i utrzymując go na miejscu.

Przeczytaj również: Co zrobić, aby zaoszczędzić czas na zmywaniu

Dwustronna taśma do dywanów

Kolejną praktyczną wskazówką zapobiegającą ślizganiu się dywanu jest użycie dwustronnej taśmy do dywanów. Taśmę należy umieścić wokół krawędzi dywanu i mocno docisnąć do podłogi, aby zabezpieczyć ją na miejscu.

Ciężkie meble

Innym sposobem na zapobieganie ślizganiu się dywanu na podłodze z twardego drewna lub płytek jest umieszczenie ciężkich mebli na rogach lub krawędziach dywanu. Ten dodatkowy ciężar utrzyma dywan w miejscu, zmniejszając ryzyko jego przesunięcia lub poślizgnięcia. Jest to proste, ale skuteczne rozwiązanie pozwalające utrzymać dywan na miejscu.

Przypominamy, że na podłogach często pojawiają się plamy, których nie można usunąć zwykłą wodą. Nie należy jednak od razu wydawać pieniędzy na chemikalia ze sklepu. Zamiast używać chemii gospodarczej, można użyć naturalnego środka do czyszczenia podłóg, takiego jak cytryna.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!