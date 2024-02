Czego unikać podczas prania pościeli: 3 przydatne wskazówki

Zachowanie jakości i trwałości pościeli jest ważne, ale wiele gospodyń domowych nieświadomie popełnia błędy, które psują tkaninę. UAportal mówi o trzech popularnych błędach, których należy unikać podczas prania pościeli.

Pranie razem z innymi rzeczami

Jednym z najczęstszych błędów jest ładowanie pościeli do pralki razem z ręcznikami i innymi rzeczami, które mają podobny kolor i skład tkaniny. Może to prowadzić do niewystarczającego płukania, co może powodować splątanie tkanin i ich słabe czyszczenie. Ponadto bardzo ważne jest utrzymanie reżimu temperatury zgodnie ze składem tkaniny i użytym detergentem.

Nadmierne stosowanie płynu do płukania tkanin

Uważaj na nadmierne stosowanie płynu do zmiękczania tkanin. Wiele doświadczonych gospodyń domowych zauważyło, że płyn do zmiękczania tkanin ma tendencję do pozostawania we włóknach, co powoduje, że tkaniny stają się sztywniejsze.

Używanie niewłaściwego detergentu

Wiele doświadczonych gospodyń domowych zgadza się, że używanie żelu do prania zamiast proszku daje lepsze rezultaty. Proszek jest zwykle trudniejszy do wypłukania z tkanin i może również powodować reakcje alergiczne, które potencjalnie mogą prowadzić do problemów zdrowotnych.

