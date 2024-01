Wiele osób może nie wiedzieć, jakich ubrań nie należy prać z użyciem płynu do płukania tkanin. Ważne jest, aby zrozumieć, że detergent ten może mieć negatywny wpływ na niektóre ubrania. UAportal przygotował listę rzeczy, których nie należy prać z użyciem płynu do płukania tkanin.

Ręczniki frotte

Ręczniki frotte są znane ze swojej zdolności do pochłaniania wilgoci. Jednak użycie środka zmiękczającego zmniejsza ich zdolność absorpcji i wydłuża czas suszenia. Jeśli przez cały czas używasz płynu do zmiękczania tkanin, ręczniki frotte mogą z czasem nabrać nieprzyjemnego zapachu.

Odzież sportowa

Profesjonalna odzież sportowa jest zwykle wykonana z tkanin, które szybko odprowadzają wilgoć i mają właściwości antybakteryjne. Niestety, zwykłe pranie z użyciem odżywki prowadzi do zniszczenia impregnacji i zmian w strukturze tkaniny, przez co odzież sportowa staje się nieskuteczna.

Puchowe kurtki i płaszcze

Nie zaleca się prania zimowej odzieży wierzchniej, takiej jak puchowe kurtki i marynarki, za pomocą klimatyzatora. Wynika to z faktu, że wypełniacze w tych przedmiotach są bardziej narażone na utratę.

Elastyczne ubrania

Płyn do zmiękczania tkanin zmniejsza elastyczność materiału, co może nie być od razu zauważalne, ale stopniowo doprowadzi do pogorszenia jakości ulubionych dżinsów lub sukienki.

Ubrania z jedwabiu

Ubrania z jedwabiu nie powinny być prane z użyciem płynu do płukania tkanin. Używanie płynu do zmiękczania tkanin na jedwabiu niszczy jego naturalny połysk i tworzy uporczywe plamy, które są trudne do usunięcia.

