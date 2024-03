5 sposobów na wykorzystanie gumek do ścierania w codziennym życiu

Gumki do ścierania często można znaleźć w dużych ilościach w domu, a także można je kupić w różnych miejscach, takich jak apteki, a nawet na targu. UAportal poinformował, że przedmioty te mają kilka nietypowych zastosowań, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach.

1. Do malowania

Podczas malowania pędzle gromadzą nadmiar farby, która kapie na ziemię i plami ręce. Aby temu zapobiec, prostym rozwiązaniem jest naciągnięcie elastycznej opaski na puszkę z farbą i użycie jej do usunięcia nadmiaru farby z pędzla.

2. W przypadku lakieru

Odkręcanie upartych wieczek od butelek z lakierem do paznokci lub słoików z dżemem może być zniechęcającym zadaniem. Na szczęście gumka do ścierania może zapewnić uchwyt potrzebny do łatwego otwarcia tych pojemników. Owijając ją wokół problematycznej pokrywki, uzyskasz dźwignię potrzebną do jej łatwego odkręcenia.

3. Do krojenia

Podczas krojenia warzyw lub mięsa często pojawia się problem, gdy deska ślizga się po stole. Aby zapewnić stabilność, umieść gumkę wokół krawędzi. Spowoduje to tarcie między deską a powierzchnią, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność podczas krojenia.

5. W przypadku wieszaków.

Owiń gumki wokół krawędzi wieszaków. Działają one jak ograniczniki, zapobiegając zsuwaniu się ubrań i zmniejszając potrzebę ciągłego podnoszenia rzeczy z podłogi.

