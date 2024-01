5 produktów, których nie powinieneś kupować w sklepie

UAportal przygotował 5 produktów, których nie należy kupować. Nie przynoszą one żadnych realnych korzyści i są stratą pieniędzy.

Sok pomarańczowy

Kupowanie soku pomarańczowego w sklepie może nie być najlepszym wyborem. Często zawierają one duże ilości cukru, szkodliwych dodatków i barwników oraz nie mają żadnych wartości odżywczych. Jeśli lubisz sok pomarańczowy, zalecamy zrobienie go samodzielnie, aby uzyskać zdrowszą opcję.

Gotowe sałatki

Choć może się to wydawać łatwym i wygodnym wyborem, gotowe sałatki mają kilka wad, które należy wziąć pod uwagę. Mają one zazwyczaj zawyżoną cenę w porównaniu do kosztu poszczególnych składników. Podczas gdy sałatki warzywne z dressingami na bazie oleju mogą być bezpieczniejszym wyborem, sałatki z różnymi sosami mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Owoce i warzywa w opakowaniach próżniowych

Kupowanie wstępnie umytych, obranych, a czasem nawet ugotowanych owoców i warzyw może wydawać się atrakcyjne. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczną różnicę w cenie. Na przykład za 200-300 g gotowanych ziemniaków można zapłacić tyle samo, co za 2 kg surowych ziemniaków.

Kawa 3 w 1

Choć wiele osób uwielbia smak i wygodę kawy rozpuszczalnej 3 w 1, warto zastanowić się, czy warto pić ją regularnie. Często zawierają one wysoki poziom cukru. Decydując się na naturalną kawę i dodając przyprawione mleko, można poprawić smak bez poświęcania wartości odżywczych.

Tarty ser

Chociaż tarty ser może wydawać się opcją oszczędzającą czas, istnieją powody, aby ponownie rozważyć jego zakup. Po pierwsze, koszt wstępnie startego sera jest zwykle wyższy niż całego. Ponadto jakość może być wątpliwa, ponieważ trudno jest określić, czy zawiera przeterminowany lub zwietrzały ser, który może nie być widoczny wizualnie.

