3 sposoby na wykorzystanie liści herbaty: życiowe triki od doświadczonych gospodyń domowych

Doświadczone gospodynie domowe wiedzą, że resztki liści herbaty można wykorzystać do rozwiązania różnych problemów domowych. UAportal opowiedział o trzech sytuacjach, w których mogą być one niezwykle przydatne.

Czyszczenie dywanów

Lekko wilgotny napar należy równomiernie rozprowadzić na dywanie i pozostawić na około 10-15 minut. Następnie użyj miotły lub szczotki, aby delikatnie go zamieść. Ten naturalny roztwór skutecznie zbiera cząsteczki brudu, neutralizując jednocześnie wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Marynata do ryb

Wymieszaj suche liście herbaty z mielonym czarnym pieprzem i obficie natrzyj nimi rybę. Pozostaw składniki do marynowania na 15-20 minut w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Następnie skrop rybę olejem roślinnym i posyp drobno posiekaną cebulą. Po odstawieniu na kolejne 15 minut, spłucz resztę marynaty, dopraw pieprzem i zacznij gotować rybę zgodnie z życzeniem.

Nawożenie roślin domowych

Używanie suszonego naparu do pielęgnacji roślin to kolejne świetne zastosowanie. Podczas przesadzania kwiatów, użyj go jako skutecznej warstwy drenażowej dla doniczek. Stopniowo rozkładając się, wzbogaca glebę w cenne składniki odżywcze, działając jak nawóz organiczny.

