3 skuteczne sposoby na usuwanie tłuszczu i osadów węglowych z blach i patelni do pieczenia

Nagromadzenie sadzy i śladów tłuszczu na naczyniach używanych do smażenia, duszenia i smażenia może stanowić poważny problem. Nie zawsze jednak do ich czyszczenia potrzebne są agresywne środki chemii gospodarczej. UAportal przygotował cztery skuteczne sposoby na przywrócenie czystości blach do pieczenia i patelni przy użyciu niedrogich i improwizowanych środków.

Soda i ocet

Wymieszaj gorącą wodę z połową filiżanki sody oczyszczonej i taką samą ilością octu w blasze do pieczenia. Pozostaw mieszaninę na około 30 minut, a następnie wyszoruj wszelkie osady węglowe szorstką stroną gąbki do mycia naczyń. Na koniec nie zapomnij dokładnie spłukać detergentem.

Folia

Zwykła folia aluminiowa może pomóc w usuwaniu starego tłuszczu i osadów węglowych. W połączeniu z chemicznymi środkami czyszczącymi może skutecznie zastąpić szczotkę. Należy jednak uważać, aby nie stosować tej metody na nieprzywierających patelniach i silikonowych formach.

Nadtlenek wodoru

Zacznij od posypania sodą oczyszczoną przypalonych resztek jedzenia na patelni, a następnie obficie polej je nadtlenkiem wodoru. Pozostaw mieszaninę na około dwie godziny. Po tym czasie użyj gąbki, aby zetrzeć resztki brudu i umyj patelnię zwykłym detergentem.

Warto przypomnieć, że patelnia to jeden z podstawowych elementów w arsenale każdej gospodyni domowej. Głównym problemem jest duża różnorodność patelni, a jednocześnie możliwości ich wykorzystania. Dlatego UAportal podpowiada, jak wybrać naprawdę wysokiej jakości patelnię.

