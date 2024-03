Wizualne ujędrnienie owalu twarzy: fryzury z efektem liftingu

W przypadku kobiet, których twarz uległa zmianom związanym z wiekiem, styliści zalecają przestrzeganie głównej zasady: długość włosów nie powinna sięgać poniżej linii szczęki, aż do ramion. Pomoże to ukryć pewne niedoskonałości i nadać świeży wygląd. Wybraliśmy pięć idealnych fryzur, które warto wypróbować tej wiosny. Zostało to napisane przez Radiotrack.

Bob do ramion

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowa na radykalną zmianę długości włosów, rozważ boba do ramion. Ta fryzura jest odpowiednia dla każdego, bez wyjątku. Najważniejsze jest jej prawidłowe ułożenie. Boba można nosić prostego (idealny dla owalnego kształtu twarzy) lub falowanego (maskuje zmarszczki, ukrywa masywne policzki i podbródek).

Bob-cut

Ta fryzura łączy w sobie zalety klasycznego boba i koczka. Pasma opadające na skronie pomogą ukryć zmarszczki wokół oczu i nierówny owal twarzy. Jeśli nie boisz się eksperymentów, możesz pokusić się o asymetryczną wariację fryzury. Bob-cut jest bardzo łatwy w stylizacji - wystarczy unieść włosy okrągłą szczotką w okolicach ciemieniowych i na karku.

Warstwowy bob

Z wiekiem włosy stają się cieńsze, a cieniowana fryzura bob pomoże rozwiązać ten problem. Jej cechą charakterystyczną są pasma o różnej długości na całej długości, co wizualnie dodaje objętości. Do stylizacji cieniowanego boba najlepiej użyć fal z lokówki lub żelazka z dużą dyszą. Jeśli czasu jest mało, wystarczy utrwalić teksturę pianką lub żelem.

Kudłaty z cienką grzywką

Modna kudłata fryzura jest idealna dla kobiet po 50. roku życia. Ważne jest jednak, aby przestrzegać następujących warunków: długość do ramion i brak grubych grzywek, które mogą zepsuć cały wygląd. Kudłaty jest uważany za bezpretensjonalną fryzurę. Aby uzyskać idealną stylizację, wystarczy wysuszyć włosy i potraktować je pianką, aby uzyskać pożądaną teksturę.

