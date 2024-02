Zimowe ciasteczka cytrynowe: delikatne arcydzieło

BLOG

Ciastka:

150g cukru

80g masła 82,5% tłuszczu

skórka z 1 dużej cytryny

5g cukru waniliowego

35g soku z cytryny

2 małe jajka

250-260g mąki

7-8 g proszku do pieczenia

cukier puder do panierowania, wzięłam całe opakowanie - trochę jeszcze zostało

Krem cytrynowy:

1 duże jajko

60g cukru

60g soku z cytryny

skórka z 1 cytryny

50 g masła

Przygotuj ciasto:

Miękkie masło wymieszać z jajkiem, cukrem oraz skórką i sokiem z cytryny

Dobrze ubijam szpatułką, następnie dodaję mąkę i proszek do pieczenia, zagniatam ciasto, okazuje się dość miękkie i dlatego należy je włożyć do lodówki lub na balkon na pół godziny do godziny, aby ostygło, aż stwardnieje - najlepiej na noc.

Następnie robię szybki kurd:

Po prostu mieszam wszystkie składniki i doprowadzam je do wrzenia, ciągle mieszając trzepaczką, a następnie studzę.

Wyjmuję ciasto z zimna i bardzo szybko rozwałkowuję je w kulki - po 20 gramów każda (wystarczy na 2 blachy do pieczenia) i obtaczam w cukrze pudrze

Układam je na pergaminie w dobrej odległości 1 od 1, robię małe wgłębienia, dodaję lemon curd i piekę ciasteczka w 175 stopniach przez 8-10 minut.

Są bardzo delikatne i pyszne!

Zamiast kurd można użyć dowolnego dżemu lub gęstego dżemu!

Ciasteczka będą również bardzo piękne bez dżemu lub twarogu, jeśli nie chcesz długo się męczyć, wynik jest nadal imponujący!

Smacznego i uściski!