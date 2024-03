Miłość kobiety, która dodaje mężczyźnie skrzydeł

BLOG

Każda kobieta interpretuje miłość na swój sposób. Kochamy tak, jak nauczono nas kochać.

Od dzieciństwa czuliśmy miłość naszych rodziców do nas, naszych krewnych i widzieliśmy, jak to się dzieje między naszymi rodzicami. Wszystko to dało nam zdolność kochania tylko na swój własny sposób.

I podstawową rzeczą od samego początku jest to, jak nasza matka okazywała miłość na zewnątrz. Nam. Ale szczególnie mężczyznom. Co mówiła. Jak myślała. Co robiła.

Jeśli jej matka przekazywała, że wszyscy mężczyźni to "palanty", to dorastając, taka dziewczyna będzie podświadomie przekazywać to mężczyźnie, owijając to słowem Miłość.

Jeśli jej matka miała konsumpcyjne podejście do jej ojca lub innych mężczyzn, to ta postawa: "mężczyźni muszą lub muszą mieć mężczyzn", również będzie opakowana w słowo miłość. Jeśli robisz to, co powinieneś, kocham cię, jeśli nie, nie kocham cię.

Inne mają wyniesioną z dzieciństwa postawę, że miłość to cierpienie. I takie dziewczyny rozumieją, że jeśli cierpię, to kocham. Jest o wiele więcej opcji. I bardzo często miłość jest opakowaniem, a w środku znajduje się wypełnienie z naszych doświadczeń z dzieciństwa. Mężczyźni czują do nas to samo.

Ale co to znaczy kochać mężczyznę?

Jeśli oddzielimy męskie i żeńskie role i funkcje w małżeństwie, pozostanie nam miłość w najczystszej postaci.

Jeśli mężczyzna jest dojrzały wewnętrznie, potrzebuje czystej miłości. Jest w stanie ją otrzymać i cieszyć się nią dzięki swojej kobiecie.

W tym materialnym, stresującym świecie mężczyzna pragnie najcenniejszej rzeczy - czystej, bezstronnej, nieoceniającej, czułej, namiętnej i wszechogarniającej miłości. I to właśnie kobieta, ze względu na swoją naturę, jest w stanie kochać w ten sposób. I to jest wartość, którą kobieta może dać.

Mężczyźni kochają inaczej. Nawet odczuwają miłość inaczej. Ale nie o tym tutaj mówimy.

A my, kobiety, często oczekujemy tego samego uczucia od mężczyzny, ale mężczyzna jest w stanie dać męską miłość. Nie jest ona mniej wartościowa. Ale inna. I jeśli zdasz sobie z tego sprawę, czas przestać czekać na równoważny barter. A jeśli zobaczysz w sobie ten cenny kobiecy zasób, zrozumiesz swoje postawy, poradzisz sobie z nimi i zaczniesz okazywać to czyste uczucie swojemu mężczyźnie, to jest to prawdziwa manifestacja kobiety, złożona nam z góry.

Taka miłość "dodaje skrzydeł" mężczyznom. Odżywia ich, wypełnia, motywuje, uszczęśliwia, bo są kochani, w najczystszej postaci.