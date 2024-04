Żółto-niebieskie jajka na Wielkanoc: barwione naturalnymi barwnikami

Wraz ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wielu z nas szuka niekonwencjonalnych sposobów barwienia jajek. Jedną z najpopularniejszych metod jest wykorzystanie naturalnych barwników, dzięki którym można stworzyć piękne i bezpieczne do spożycia jajka.

Szczególnie popularne kolory to żółty i niebieski. Przyjrzyjmy się, jak można osiągnąć te kolory przy użyciu naturalnych składników.

Jak farbować jajka na żółto:

Do tego będziesz potrzebować kurkumy. Torebkę kurkumy (15 gramów) zalać 2 litrami wrzącej wody, pozostawić do ostygnięcia. Do gotowego bulionu dodaj 1 łyżkę. l. sól, włóż jajka i rozpal ogień. Po ugotowaniu gotuj nie dłużej niż 12 minut. Jajka ugotowane w kurkumie włóż do zimnej wody.

Jak pofarbować jajka na niebiesko

Ta metoda wymaga czerwonej kapusty. Pół główki kapusty należy namoczyć w 500 ml wody, którą należy najpierw zmielić w maszynce do mięsa.

Do roztworu dodaj sześć łyżek octu i wymieszaj. Namocz jajka na twardo w powstałym roztworze na kilka godzin. Następnie wyjąć i osuszyć papierowymi ręcznikami. Aby pomalowane jajka były błyszczące, można je natrzeć olejem.

Jajkom można nadać niebieski kolor za pomocą mrożonych jagód, jagód lub czarnego bzu. W tym celu jajka na twardo należy umieścić w puree jagodowym i pozostawić na 2-3 godziny.

