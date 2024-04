Niebezpieczna burza magnetyczna okryła ziemię: jak długo potrwa i jak się chronić

Nowy tydzień rozpoczął się czteropunktową burzą magnetyczną, która potrwa trzy dni. Burze te mają pomarańczowy poziom niebezpieczeństwa, więc mogą szkodzić osobom zależnym od pogody i osobom z grupy ryzyka.

Według danych serwisu Meteoagent, 11 kwietnia zaburzenia geomagnetyczne zmniejszą się do trzech punktów (poziom zielony). Burze plemienne spodziewane są również od 19 do 23 kwietnia. A od 30 kwietnia do 2 maja siła burz wzrośnie do 4 punktów.

Przeczytaj także: Księżyc zmniejsza się i nadal się ochładza, czy istnieje zagrożenie dla ludzkości?

Kiedy burze magnetyczne w kwietniu 2024 r

Czym są burze magnetyczne?

Burze magnetyczne to zjawisko powstające, gdy wiatr słoneczny, strumień naładowanych cząstek emitowanych przez Słońce, zderza się z ziemską magnetosferą. Przepływ ten może zdeformować magnetosferę, powodując wahania pola magnetycznego Ziemi.

Proponujemy dowiedzieć się, co może się wydarzyć podczas burz magnetycznych, jak burze magnetyczne wpływają na organizm ludzki i jak je przetrwać.

Wpływ burz magnetycznych na ludzi:

U niektórych osób występują takie objawy, jak ból głowy, zawroty głowy, nudności, zmęczenie, zaburzenia snu, drażliwość, bóle mięśni i stawów.

U osób cierpiących na choroby przewlekłe, np. sercowo-naczyniowe, neurologiczne, psychiczne, może wystąpić zaostrzenie objawów.

Burze magnetyczne mogą wpływać na działanie urządzeń elektronicznych, takich jak satelity, linie energetyczne, sygnały radiowe.

Jak przetrwać burze magnetyczne:

Obserwuj prognozy burz magnetycznych.

Chroń się przed słońcem: używaj kremów z filtrem przeciwsłonecznym, nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych.

Pić dużo wody.

Jedz zdrowe jedzenie.

Prześpij się.

Unikać stresu.

W razie potrzeby zażywaj leki przeciwbólowe i uspokajające.

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na przewlekłe schorzenia.

Jeśli podczas burzy magnetycznej wystąpią jakiekolwiek negatywne objawy, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Oferujemy dowiedzenie się, dlaczego zła pogoda i burze magnetyczne powodują bóle głowy i jak meteopatia wpływa na człowieka.

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał na Telegramie!