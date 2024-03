Zdrowie całego ciała zaczyna się od przewodu pokarmowego: dieta dla jelit

BLOG

Wideo dnia

Zdrowie zaczyna się od dobrych myśli. Słowa miłości i wdzięczności są najpotężniejsze. Jest to naukowo udowodnione.

Poza tym zdrowie całego organizmu zaczyna się od przewodu pokarmowego. Wiesz już, że 80% odporności i duplikatów wielu hormonów endokrynologicznych koncentruje się w jelitach.

Oto tekst w języku oryginalnym

Jeśli jelita pracują ospale, nieuchronnie wystąpią procesy autointoksykacji, którym towarzyszy wiele objawów: bóle głowy, depresyjny stan emocjonalny, egzema, trądzik na twarzy i plecach, osłabienie, senność, chroniczne zmęczenie, bolesne miesiączki, trudna menopauza itp.

Jelita powinny być monitorowane codziennie, a stolce powinny być najlepiej rano, przed wyjściem z domu. Nie możesz tego zrobić rano? Stymuluj go: rozciąganie, samodzielny masaż brzucha, cardio, ciepłe napoje żółciopędne, przeczyszczające jedzenie i napoje wieczorem. Ale nie wychodź z domu z pełnym jelitem.

Regularnie pomagać ci będą:

-Buraki w każdej postaci: gotowane, surowe w sałatce, w smoothie, w świeżym soku.

-Kapusta surowa i kiszona do obiadu, czyli gruboziarnisty błonnik

-Koktajle lniane/chia lub owsianka z siemienia lnianego.

-Napar z senesu i omanu.

1 łyżeczka zmielonej senesu + 1/3 zmielonego korzenia omanu w 200 ml wrzącej wody w termosie przez 20-30 minut i pić codziennie wieczorem przez okres do 10 dni.) Lub przyjmować Senna-D zgodnie z instrukcją (zawiera laktozę!).

-Chistoton i Chistosan, 1 łyżeczka. 3-4 razy dziennie (sprzedawane w sklepie ekologicznym).

Odpowiedni reżim picia - o wodzie pisałem wcześniej.

-Pektyny z jabłek i innych owoców. Jest to miękki błonnik owocowy, dodawany do koktajli, owsianki do 2-3 łyżek dziennie.

-Nie bój się procedury oczyszczania jelit, jeśli to konieczne. Śluz i patogenna mikroflora są wypłukiwane, a przyjazna mikroflora, wręcz przeciwnie, namnaża się aktywniej w bardziej sprzyjającym "czystym" środowisku.

-Jedz mało i rzadziej. Nie podjadaj, ale pij dużo ciepłych napojów między posiłkami. Zaskoczony? Posiłki ułamkowe są wskazane tylko dla osób z pewnymi chorobami i schorzeniami, zgodnie z zaleceniami lekarza. Aby znormalizować metabolizm i pracę przewodu pokarmowego, lepiej jest spożywać 2-3 posiłki dziennie bez przekąsek.

-Ograniczenie/wyeliminowanie z diety: mąki, nabiału (zwłaszcza mleka i twarogu), produktów zbożowych bogatych w skrobię, jajek na twardo.