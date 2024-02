Żyjemy w szybkim i stresującym środowisku. Oczywiście ciało pracuje na granicy swoich możliwości, więc chroniczne zmęczenie jest naszym stałym towarzyszem. A kawa czy napoje energetyczne nie pomagają szybko się naładować i zregenerować. Jednak lekarze wymienili 7 produktów spożywczych, które mogą szybko uzupełnić rezerwy energii i dać ci dobry zastrzyk energii. Co więcej, są one bardzo zdrowe, smaczne i nieszkodliwe dla sylwetki. Podpowiemy Ci, co powinieneś jeść, aby Twoje ciało szybko nabrało sił.

Wideo dnia

Pisze o tym TSN.

Przeczytaj również: Dietetycy wymienili 10 przypraw, które pomogą Ci schudnąć ze smakiem

Co jeść, aby szybko odzyskać siłę i energię

Pestki dyni to prawdziwy superfood. Zawierają białka, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy z grupy B, miedź, mangan, żelazo i fosfor. Garść pestek pomoże Ci szybko zregenerować siły.

Awokado, dzięki zawartości białka i wielonienasyconych tłuszczów, dodaje organizmowi energii na długi czas. Jest przydatne dla osób cierpiących na anemię i chroniczne zmęczenie.

Banany są bogate w witaminy, minerały i węglowodany, które zapewniają odpowiednią ilość energii. Są zalecane dla osób, które mają dużo aktywności fizycznej i trenują.

Tłuste ryby morskie (łosoś, makrela, śledź) zawierają kwasy Omega-3. Powinny być spożywane 3 razy w tygodniu, aby zapewnić organizmowi substancje niezbędne do odzyskania sił.

Orzechy (włoskie, migdały, orzeszki ziemne) to superżywność, która szybko przywraca siłę ciała i umysłu.

40 g ciemnej czekolady zawiera teobrominę, która dostarcza energii. Nie należy jednak jeść jej więcej ze względu na zawartość kalorii.

Jajka, w szczególności białko z witaminami z grupy B, przywracają siłę i aktywują mózg.

Dodaj więc te produkty do swojej diety, aby naturalnie i szybko zyskać siłę i energię.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!

Przypominamy, że pisaliśmy już o żywności, która ma właściwości afrodyzjakalne.