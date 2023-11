Spowolnij starzenie i odmłodniej: 4 produkty, które warto jeść po 50 roku życia

Kto nie chciałby pozostać młody i pełen energii tak długo, jak to możliwe? Jest to całkiem osiągalne. Istnieją pokarmy, które pomagają spowolnić proces starzenia się po pięćdziesiątce. Taka dieta pomoże utrzymać ciało w dobrej kondycji, utrzymując je w zdrowiu i energii, zgodnie ze stroną internetową Eat This, Not That.

Co jeść, aby zachować młodość

Żywność z błonnikiem

Codzienne spożywanie pokarmów bogatych w błonnik pokarmowy zmniejszy ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy typu II i wysokiego ciśnienia krwi. Ponadto błonnik pomaga zwalczać otyłość i zmniejsza ryzyko chorób związanych z wiekiem, w tym demencji. Dlatego ważne jest, aby w codziennej diecie uwzględnić produkty pełnoziarniste, soczewicę, warzywa i owoce.

Pokarmy bogate w białko

Odpowiednie spożycie białka rekompensuje utratę tkanki mięśniowej wraz z wiekiem. Dodaj aktywność fizyczną, aby uzyskać lepsze wyniki i zbudować nowe mięśnie. Włącz do swojej diety drób, jajka, orzechy i jogurt.

Zdrowe tłuszcze nienasycone

Najwyższe ryzyko chorób układu krążenia występuje między 45. a 55. rokiem życia. Utrzymanie zdrowia serca jest ważne na tym etapie. Dodanie zdrowych tłuszczów do codziennej diety pomoże uniknąć choroby wieńcowej. Kwasy tłuszczowe omega-3 znajdują się w rybach morskich, orzechach, awokado i oliwie z oliwek, zmniejszając ryzyko nadciśnienia.

Pokarmy roślinne

Dodanie pokarmów roślinnych do codziennej diety znacznie spowalnia proces starzenia. Unikaj przetworzonej żywności, takiej jak bekon, kiełbaski i parówki, które są związane z chorobami serca, cukrzycą, otyłością i nadciśnieniem. Żywność pochodzenia roślinnego pomoże ci uniknąć tych zagrożeń i opóźni proces starzenia się ciała i skóry.

