Dlaczego warto pić wodę o poranku i co do niej dodać, by była zdrowa

Picie wody na pusty żołądek jest popularną praktyką przypisywaną różnym korzyściom zdrowotnym. Czy jest to jednak tak korzystne, jak wiele osób uważa?

Wideo dnia

Picie wody na pusty żołądek jest bezpieczną praktyką dla większości ludzi, pisze UP. Ważne jest jednak, aby pić wodę o temperaturze pokojowej lub letnią, aby uniknąć rozstroju żołądka. Dodawanie innych składników do wody na pusty żołądek może zwiększyć jej korzystne właściwości, ale może również prowadzić do skutków ubocznych. Dlatego przed dodaniem czegokolwiek do wody na pusty żołądek należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Korzyści z wody na pusty żołądek

Rozpoczyna procesy metaboliczne w organizmie.

Pomaga oczyścić organizm i wyeliminować toksyny.

Stymuluje motorykę jelit.

Pomaga przywrócić równowagę wodną i nawodnić organizm.

Zwiększa poziom energii.

Bezpośrednio wpływa na stan skóry.

Szkodliwość wody

Może powodować rozstrój żołądka lub nudności.

Może zwiększać uczucie głodu.

Może powodować odwodnienie, jeśli nie pijesz wystarczającej ilości płynów w ciągu dnia.

Jaki rodzaj wody należy pić

Dietetyk Tetiana Antofiyczuk zaleca picie ciepłej wody na pusty żołądek, ponieważ organizm zużyje mniej energii na jej wchłanianie. Z kolei zimna woda może powodować uczucie chłodu i dyskomfortu w żołądku.

Co dodać do wody

Dodawanie innych składników do wody na pusty żołądek może zwiększyć jej korzyści zdrowotne, ale może również prowadzić do skutków ubocznych.

Cytryna ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Może również stymulować trawienie.

Miód zawiera kalorie, więc może prowadzić do przybierania na wadze. Może również powodować uczucie głodu.

zawiera kalorie, więc może prowadzić do przybierania na wadze. Może również powodować uczucie głodu. Kurkuma ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Ma jednak niską biodostępność, więc jej wchłanianie przez organizm może być trudne.

ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Ma jednak niską biodostępność, więc jej wchłanianie przez organizm może być trudne. Imbir ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Może również wspomagać trawienie.

ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Może również wspomagać trawienie. Chlorofil znajduje się w zielonych warzywach. Ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Ostrzeżenie: Ta treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. W sprawie leków, diagnozy i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Wcześniej dietetycy wymienili pokarmy, które przyczyniają się do gromadzenia tłuszczu z brzucha.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!