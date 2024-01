Dlaczego warto dodawać ocet do płynu do mycia naczyń?

Jednym z wielu zastosowań białego octu w domu jest zmieszanie go z płynem do mycia naczyń. W ten sposób można doskonale wyczyścić najbardziej zabrudzone miejsca i przedmioty w domu.

Sante Plus sugeruje wypróbowanie tych dwóch składników. W ten sposób można szybko pozbyć się śladów ołówka ze ścian itp.

Jeśli połączenie octu i mydła w płynie może z łatwością usunąć ślady ołówka ze ścian, to dlatego, że ocet ma silne właściwości usuwania plam. Po dodaniu do środka czyszczącego, takiego jak płyn do mycia naczyń, ta sama moc zwiększa się dziesięciokrotnie.

Najpierw należy określić rodzaj farby, która została pozostawiona na ścianach. Jeśli jest to farba lateksowa, wymieszaj 3-4 nakrętki płynu do mycia naczyń w 4-litrowym wiadrze z wodą, a następnie dodaj 3 łyżki stołowe białego octu. Weź gąbkę, namocz ją w roztworze, wykręć i przetrzyj ślady ołówka na ścianie. Niezależnie od rodzaju farby lateksowej, to rozwiązanie zadziała. Alternatywnie można oczywiście zastąpić płyn do mycia naczyń czarnym mydłem lub mydłem marsylskim w płynie.

Jeśli farba na zabrudzonej ścianie jest na bazie oleju, mieszanka będzie inna, ponieważ w tym przypadku właściwe będzie dodanie dodatkowego składnika, a mianowicie odtłuszczacza. Dodajemy go do wspomnianej wyżej dawki octu i płynu do mycia naczyń, a następnie przecieramy mieszanką, aby odtłuścić ślady po ołówku i odsłonić ścianę bez śladów. Ta mieszanka jest również świetna do ścian kuchennych.

Jakie inne powierzchnie mogą skorzystać z połączenia octu i płynu do mycia naczyń?

1. Czyszczenie zlewów. Dno zlewu jest często wypełnione brudem, szumowinami mydlanymi i osadami mineralnymi, ale wszystkie te rzeczy można łatwo zmyć dzięki połączeniu octu i płynu do mycia naczyń.

Dla wygody dodaj oba składniki do butelki z rozpylaczem i spryskaj czyszczone miejsca, a następnie przetrzyj zlew wilgotną gąbką.

2. Czyszczenie muszliklozetowej. Muszla klozetowa jest jednym z miejsc najbardziej podatnych na bakterie, plamy z twardej wody, a w konsekwencji osady z kamienia. Dzięki duetowi octu i płynu do mycia naczyń możesz z łatwością to wszystko usunąć.

Spryskaj ściany roztworem za pomocą butelki z rozpylaczem i pozostaw na kilka minut. Najlepiej odczekać 20-30 minut, aby zobaczyć efekt. Użyj szczotki do toalety, aby wyszorować te miejsca, a następnie spłucz toaletę, aż pozostałości produktu całkowicie znikną.

3. Usuwanie pleśni w łazience. Aby usunąć pleśń z powierzchni w łazience, wystarczy rozpylić mieszaninę na płytki, dno wanny lub głowicę prysznica. Po spłukaniu, ślady pleśni powinny całkowicie zniknąć.

