Majonez to produkt, który można wykorzystać w wielu kulinarnych eksperymentach. Czy nam się to podoba, czy nie, trzeba przyznać, że majonez odgrywa ważną rolę w kuchennych poczynaniach.

Jest idealny do przyrządzania sałatek, ma wyjątkowy smak z kanapkami, a nawet może być stosowany w cieście naleśnikowym, pisze prostoway.

Ważnym warunkiem udanego wykorzystania majonezu w eksperymentach kulinarnych jest jego jakość. Jeśli majonez jest wysokiej jakości, jego skład zachwyca naturalnością i smakiem. Właśnie dlatego majonez może być przydatnym dodatkiem do ciasta naleśnikowego.

Dodając majonez do ciasta, można zapomnieć o dolewaniu dodatkowego oleju czy natłuszczaniu patelni. Dzięki temu proces smażenia naleśników będzie znacznie łatwiejszy i szybszy. Wystarczą dwie łyżki majonezu na każde dwie lub trzy łyżeczki ciasta, w zależności od potrzebnej ilości ciasta.

Być może istnieje pewien sceptycyzm co do używania majonezu w przepisach na naleśniki, ale warto spróbować przynajmniej raz. Korzyści będą widoczne już po pierwszym wsunięciu naleśnika do ust. Naleśniki staną się delikatne, miękkie i puszyste bez utraty wilgoci. Smak staje się bogatszy i przyjemniejszy, a naleśniki to prawdziwa uczta dla kubków smakowych. Tak więc majonez w cieście naleśnikowym może być sekretem doskonale smacznego i aromatycznego śniadania lub lunchu.

