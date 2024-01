Zapomnij o nich: eksperci wymieniają kolory włosów, które postarzają kobiety

Eksperci od pielęgnacji włosów zalecają unikanie mocno rozjaśnionych i zbyt ciemnych kolorów, ponieważ mogą one sprawić, że będziesz wyglądać starzej.

Wideo dnia

Wraz z nadejściem zimy, wiele kobiet po 40. roku życia zastanawia się nad zmianą koloru włosów. Jednak przed wyborem nowej fryzury należy wziąć pod uwagę swój wiek i odcień skóry, pisze SheFinds.

Przeczytaj także: Eksperci pokazali fryzury idealne dla kobiet o cienkich włosach (zdjęcie)

Według Ghanima Abdullaha, eksperta ds. włosów i kosmetologa z The Right Hairstyles, dwa kolory, których należy unikać to mocno rozjaśniony i zbyt ciemny.

"Mocno rozjaśnione kolory mogą podkreślać zmarszczki i inne oznaki starzenia się" - mówi - "a także mogą uszkadzać włosy, zwłaszcza jeśli masz cienkie lub zniszczone włosy".

Abdullah zauważa również, że zbyt ciemne kolory mogą sprawić, że włosy będą wyglądać na pozbawione życia. Mogą również podkreślać przerzedzenie włosów, które jest powszechne wraz z wiekiem.

Zamiast tego, Abdullah zaleca kobietom po 40. roku życia wypróbowanie dwóch modnych kolorów: grzybowego brązu i głębokiego czekoladowego brązu.

"Piżmowy brąz to świetny sposób na odświeżenie włosów bez ich nadmiernego rozjaśniania" - mówi. "Ten kolor ma ciepłe, neutralne odcienie, które dobrze komponują się z różnymi odcieniami skóry.

Głęboki czekoladowy brąz to kolejna dobra opcja dla kobiet po 40. roku życia. Kolor ten jest wystarczająco ciemny, aby wyglądać wyrafinowanie, ale także wystarczająco jasny, aby nie podkreślać zmarszczek.

"Ten kolor dodaje włosom głębi i objętości", mówi Abdullah, "a także sprawia, że cera wygląda na cieplejszą".

Jeśli nie masz pewności, jaki kolor włosów będzie dla Ciebie odpowiedni, skonsultuj się z doświadczonym fryzjerem. Pomoże Ci on wybrać kolor, który podkreśli Twoje piękno i młodość.

Dla przypomnienia, eksperci fryzjerstwa wymienili fryzury idealne dla kobiet o cienkich włosach. Fryzury te są modne, stylowe i łatwe w utrzymaniu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!