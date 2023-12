Dermatolog dr Lindsay Zubritsky, znana ze swoich porad dotyczących pielęgnacji skóry, podkreśla, że prawidłowe mycie twarzy odgrywa ważną rolę w zapobieganiu przedwczesnemu starzeniu się. Według niej, wiele osób zaczyna dbać o swoją skórę zbyt późno.

W swoim filmie na TikTok Lindsay podkreśla, że zwykłe mycie twarzy zimną wodą nie wystarczy. Jednocześnie odradza stosowanie drogich peelingów i produktów. Niewłaściwe mycie może prowadzić do różnych problemów, w tym trądziku i zaskórników.

Ważne jest, aby myć twarz po umyciu zębów, aby usunąć ślinę i pozostałości pasty do zębów. Dermatolog zaleca również masowanie twarzy poprzez wcieranie środka czyszczącego w skórę przez 30 sekund. Przygotuje to skórę na inne produkty, które zostaną użyte później.

Lindsay podkreśla znaczenie podstawowej pielęgnacji skóry, zauważając, że środek oczyszczający, filtr przeciwsłoneczny, krem nawilżający i serum z retinolem są niezbędne. Ostrzega, że wiele kobiet, które zaczynają stosować produkty przeciwstarzeniowe zbyt późno, może mieć już uszkodzoną skórę.

Dermatolog podkreśla, że krem nawilżający i kwas hialuronowy należy nakładać na wilgotną, a nie suchą skórę, aby uzyskać maksymalne nawilżenie i nawilżenie. Jej rady dotyczą nie tylko twarzy, ale także innych obszarów, takich jak klatka piersiowa, szyja i dłonie, które są również narażone na działanie promieni słonecznych.

Lindsay Zubrytsky zachęca do rozpoczęcia pielęgnacji skóry już w okresie dojrzewania, ponieważ jest to czas, w którym skóra jest najbardziej narażona na działanie promieni słonecznych, co może powodować uszkodzenia w przyszłości.

Uwaga: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zawiera żadnych porad medycznych. W sprawie leków, diagnozy i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

