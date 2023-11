Robisz to źle: Jak myć zęby szczoteczką elektryczną

Świat jest pełen urządzeń i gadżetów zaprojektowanych w celu ułatwienia codziennego życia. Jednym z tych przydatnych wynalazków jest elektryczna szczoteczka do zębów, która jest nie tylko wygodna w użyciu, ale może również zapewnić lepsze czyszczenie zębów. Ten gadżet jest wyposażony w timer do kontrolowania czyszczenia różnych obszarów i może pomóc pozbyć się płytki nazębnej.

Aby jednak skutecznie korzystać z elektrycznej szczoteczki do zębów, ważne jest przestrzeganie pewnych zasad. W wydaniu vikna.tv podpowiemy, jak myć zęby za pomocą tego urządzenia.

Przede wszystkim, zanim zaczniesz szczotkować zęby, sprawdź stan naładowania szczoteczki elektrycznej. Specjalny wskaźnik poinformuje cię, jak długo potrwa ładowanie. Pamiętaj również o sprawdzeniu stanu główki szczoteczki. Jeśli jest zużyta, należy ją wymienić - zaleca się to co dwa do czterech miesięcy.

Teraz przystąp do szczotkowania zębów. Lekko zwilż szczoteczkę i nałóż niewielką ilość pasty do zębów. Wybierz tryb szczotkowania; w zależności od modelu może być ich kilka.

Ustaw główkę szczoteczki pod kątem 45° wzdłuż linii dziąseł. Zacznij od zębów narożnych i przejdź do zębów przednich. Najpierw szczotkuj zęby wewnętrzne, a następnie zewnętrzne. Uważaj na siłę nacisku, aby nie uszkodzić dziąseł. Włącz szczoteczkę dopiero po umieszczeniu jej w jamie ustnej.

Podczas szczotkowania obserwuj stoper, który wskazuje, ile czasu należy poświęcić na każdy obszar jamy ustnej. Pomoże to równomiernie rozłożyć czas szczotkowania. Przesuwaj szczoteczkę powoli od jednego zęba do drugiego, poświęcając kilka sekund na każdy z nich.

Po skutecznym wyczyszczeniu wszystkich obszarów wypłucz usta i w razie potrzeby użyj specjalnego płynu do płukania jamy ustnej. Prawidłowe korzystanie ze szczoteczki elektrycznej zapewnia skuteczną pielęgnację uśmiechu i zdrowe dziąsła.

