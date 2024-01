Będziesz zaskoczony: Dlaczego warto sadzić nasiona pomidorów bezpośrednio na śniegu

Uprawa silnych i zdrowych sadzonek pomidorów to zadanie, które może stanowić wyzwanie dla początkujących ogrodników. Istnieje jednak jeden prosty sposób, który może pomóc w osiągnięciu sukcesu.

Sekretem jest wykorzystanie śniegu do stratyfikacji nasion. Stratyfikacja to proces, który naśladuje wpływ naturalnych warunków zimowych na nasiona roślin. Pomaga to nasionom kiełkować szybciej i silniej, pisze facedobra.

Aby zasiać nasiona pomidorów na śniegu, potrzebne będą następujące materiały:

Nasiona pomidorów

Garnek z glebą i otworami drenażowymi

Roztwór soli

Roztwór nadtlenku wodoru

Roztwór kwasu borowego

Śnieg

Film

Oto instrukcje, jak to zrobić:

Namocz nasiona pomidorów w roztworze soli przez 15 minut. Przesiej nasiona, które unoszą się na powierzchni. Następnie zanurz nasiona w roztworze nadtlenku wodoru na 20 minut. Dokładnie spłucz wodą. Rozpuść szczyptę kwasu borowego w szklance gorącej wody i namocz nasiona w tym roztworze przez godzinę. Posadź nasiona w doniczce z ziemią w odległości 1,5 cm od siebie. Posyp cienką warstwą ziemi o grubości 1 cm. Przykryj sadzonki warstwą śniegu i przykryj pojemnik folią spożywczą. Umieść pojemnik w chłodnym miejscu, aż śnieg stopnieje. Zwykle trwa to około tygodnia. Po stopieniu się śniegu przenieś pojemnik do ciepłego miejsca o temperaturze 25-28 stopni.

Zalety uprawy sadzonek pomidorów na śniegu:

Nasiona kiełkują szybciej i są silniejsze.

Sadzonki stają się bardziej odporne na choroby i niekorzystne warunki pogodowe.

Zbiory są większe.

Wypróbuj tę prostą metodę, a zobaczysz, jak pomoże ci ona wyhodować silne i zdrowe sadzonki pomidorów.

