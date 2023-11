Ręcznie czy w zmywarce: jak taniej zmywać naczynia

Dzięki różnym gadżetom domowym ludzie znacznie ułatwiają sobie życie, ponieważ podczas gdy pralka robi pranie, mają czas na czytanie książki lub spędzanie czasu z rodziną. To samo dotyczy zmywarki.

Czy jednak oznacza to, że uwolnienie czasu osobistego prowadzi do wyższych rachunków za media? Eksperci z HomeSandGardens obliczyli, czy taniej jest zmywać naczynia ręcznie czy w zmywarce.

Pierwszą rzeczą, którą zauważyli, było to, że zmywarka zużywa mniej wody podczas zmywania naczyń niż w przypadku zmywania ręcznego. Większość zmywarek zużywa od 15 do 25 litrów wody na jedno zmywanie, w zależności od ustawień programów automatycznych. Zmywarka automatycznie dostosowuje cykl i wymaganą ilość wody.

Jeśli myjesz naczynia ręcznie (ilość naczyń, które zmywarka myje za jednym razem), zużyjesz 150 litrów wody - łącznie z płukaniem.

Ręczne zmywanie zużyje również więcej energii elektrycznej niż zmywarka. "Zmywarki z certyfikatem Energy Star nie mogą zużywać więcej niż 270 kWh rocznie. Zmywarka zużywa mniej niż jedną czwartą energii w porównaniu do zmywania ręcznego" - czytamy w publikacji.

Zmywarki zużywają średnio 1,2-1,5 kWh na załadunek. Oznacza to, że zmywanie będzie kosztować około 15 hrywien - 5 hrywien za energię elektryczną i 10 hrywien za jedną tabletkę detergentu. Jeśli dodasz nabłyszczacz, będzie to nieco droższe - jeden załadunek zmywarki będzie kosztował około 20-25 hrywien.

Wzór obliczeniowy jest następujący: 1 kWh pomnożona przez czas 1 cyklu i koszt energii elektrycznej = całkowity koszt jednego cyklu.

Wzór ten nie uwzględnia kosztu zużytej wody. Jednak, jak wspomnieliśmy powyżej, zmywarka zużywa mniej wody niż w przypadku ręcznego zmywania naczyń. Metr sześcienny wody kosztuje średnio 30 UAH, a zmywarka zużyje średnio 20 litrów. Dlatego koszt wody podczas zmywania naczyń w zmywarce będzie nieznaczny - do jednej hrywny.

Eksperci dodają, że mycie naczyń w zmywarce lepiej usuwa brud i bakterie, ponieważ wykorzystuje wysoką temperaturę.

Nie powinniśmy zapominać o zaletach ręcznego zmywania naczyń. Dotyczy to zwłaszcza delikatnych przedmiotów, noży itp.

"Korzystanie ze zmywarki jest zdecydowanym zwycięzcą w porównaniu do mycia ręcznego. Jest szybsze, wymaga mniej pracy i ostatecznie pozwala zaoszczędzić pieniądze. To powiedziawszy, mycie ręczne nadal ma swoje zalety i jest niezbędne w przypadku niektórych naczyń. Zawsze potrzebujesz równowagi między obiema metodami, ale powinieneś polegać na zmywarce do codziennego zmywania" - podsumowują eksperci.

