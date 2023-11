Czy picie kawy na pusty żołądek jest szkodliwe: co mówią eksperci?

Wiele osób lubi rozpocząć dzień od filiżanki kawy. Ale czy to prawda, że picie kawy na pusty żołądek może uszkodzić żołądek?

Badania wykazały, że kawa nie szkodzi żołądkowi, nawet w skoncentrowanej formie. Żołądek ma potężne mechanizmy obronne, które chronią go przed substancjami drażniącymi, takimi jak kofeina, powiedziała Tricia Pasricha, gastroenterolog z Massachusetts General Hospital, w wywiadzie dla The New York Times.

Według niej, kawa może zwiększać kwasowość żołądka, co może prowadzić do zgagi. Jeśli masz problemy ze zgagą, picie kawy na pusty żołądek może pogorszyć objawy.

Jak kawa wpływa na jelita

Dr Byron Cryer, ordynator oddziału chorób wewnętrznych w Baylor University Medical Center w Dallas, powiedział: "Podczas gdy niektóre substancje drażniące mogą sprawić, że żołądek będzie bardziej podatny na działanie kwasów i wrzodów, liczne duże badania wykazały, że nie ma to miejsca w przypadku kawy".

Według niego jest mało prawdopodobne, aby kawa, nawet w skoncentrowanej formie, spowodowała obiektywne uszkodzenie żołądka. A jeśli chodzi o jelita, może przyspieszyć pracę okrężnicy i sprawić, że będziesz chciał się wypróżnić.

Lekarz powiedział również, że kawa stymuluje produkcję kwasu żołądkowego, "ale jeśli masz jedzenie w żołądku lub pijesz kawę z mlekiem lub śmietanką, pomoże to stworzyć bufor, który pomoże zneutralizować kwas".

Jak kawa wpływa na żołądek

"Tak więc picie kawy, zwłaszcza czarnej, bez jedzenia może obniżyć pH żołądka bardziej niż gdybyś pił ją z mlekiem lub z posiłkiem" - wyjaśnił.

Byron Cryer mówi, że jeśli czujesz piekący ból w klatce piersiowej lub kwaśny smak w ustach po wypiciu kawy na pusty żołądek, powinieneś zrezygnować z tego rytuału. Lub wypić poranną kawę po śniadaniu.

"Ale jeśli nie zauważysz żadnych objawów, możesz być jednym z tych, którzy nie doświadczają znaczącego refluksu po kawie i mogą bezpiecznie kontynuować jej picie" - podsumowuje ekspert.

