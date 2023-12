Czy codzienne mycie włosów jest szkodliwe? Co mówią eksperci

Dla niektórych osób codzienne mycie włosów jest jedynym sposobem na pozbycie się tłuszczu i zapobieganie łupieżowi. Jednak częste mycie sprawia, że włosy stają się suche, łamliwe i mają rozdwojone końcówki.

"Nie ma jednej uniwersalnej zasady dotyczącej tego, jak często należy myć włosy" - powiedział stylista gwiazd Jay Birmingham w rozmowie z RealSimple.

Według niego, niektóre rodzaje włosów wymagają częstszego mycia niż inne, a włosy każdego z nas są inne.

Ogólnie rzecz biorąc, eksperci zalecają mycie włosów co dwa do trzech dni. Daje to skórze głowy czas na regenerację podskórnej tkanki tłuszczowej i komórek skóry.

Oznaki nadmiernego mycia włosów obejmują tłustą skórę głowy, ale suche włosy, tłuste włosy przez kilka godzin po umyciu szamponem, podrażnioną skórę głowy, zwiększoną łamliwość i rozdwajanie się końcówek oraz matowe włosy.

Jeśli chcesz zmniejszyć częstotliwość mycia włosów szamponem, spróbuj używać suchego szamponu w dni, w które zwykle myjesz włosy szamponem. Możesz także wypróbować teksturyzujący puder do włosów.

Jakie rodzaje włosów wymagają częstszego mycia?

Osoby o cienkich i prostych włosach powinny myć je częściej. Główny stylista Gregga Prothero mówi, że w takich przypadkach "olej po prostu spływa, ponieważ gładka łodyga włosa nie ma naturalnej tekstury ani fali, a kolor włosów nie wchłania olejków". Dodaje również, że osoby, u których zdiagnozowano problemy ze skórą głowy mogą również potrzebować częstszego mycia włosów.

Jaka jest idealna częstotliwość mycia włosów?

Fryzjerzy twierdzą, że zwykle najlepiej jest myć włosy szamponem co dwa do trzech dni, a nie codziennie. Eksperci wyjaśniają, że codzienne mycie włosów szamponem to bilet w jedną stronę.

"Kiedy przesadzasz, skóra głowy mówi: "Nasmarujmy to!". Ale zgadnij co? Twoje końcówki krzyczą: "Jestem suchy!". Rezultat? Rozdwojone końcówki i łamliwość, a tego przecież nie chcemy" - wyjaśnia Gregga Prothero.

Według niej włosy i skóra głowy potrzebują trochę czasu, aby zregenerować olej i komórki skóry. "Nadmierne mycie nie pozwala skórze głowy oddychać i może prowadzić do gromadzenia się oleju" - dodała.

Oznaki zbyt częstego mycia włosów

Tłusta skóra głowy, ale suche włosy (szczególnie na środku i na końcach)

Tłuste włosy już po kilku godzinach od umycia szamponem

Podrażniona skóra głowy

Zwiększona łamliwość i rozdwojone końcówki

Matowe włosy

Zmiana harmonogramu mycia włosów, aby myć je rzadziej

Eksperci dodają, że jeśli jesteś przyzwyczajony do codziennego mycia włosów, musisz się do tego przyzwyczaić i przejść przez okres adaptacji, gdy włosy dostosowują się do nowego harmonogramu. Najważniejsze jest, aby kontynuować kurs, a włosy w końcu staną się zrównoważone i będą produkować mniej oleju.

