Oto jak często należy prać ręczniki do rąk: opinia eksperta

Wiele osób zaniedbuje higienę ręczników do rąk, wierząc, że można ich używać przez długi czas. Jest to błąd, ponieważ ręczniki do rąk są środowiskiem sprzyjającym rozwojowi bakterii, które mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Wideo dnia

Eksperci Southern Living zalecają pranie ręczników co tydzień, a w niektórych przypadkach nawet częściej.

Przeczytaj również: Eksperci zaproponowali tani środek, który sprawi, że ręczniki będą miękkie

Oto kilka czynników, które wpływają na częstotliwość prania ręczników:

Im więcej osób korzysta z ręcznika, tym częściej należy go prać.

Bakterie rozwijają się szybciej w wilgotnym środowisku, więc ręczniki należy prać częściej.

Jeśli używasz ręczników do wycierania twarzy, należy je prać jeszcze częściej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii.

Aby prawidłowo prać ręczniki do rąk, zaleca się

Prać ręczniki oddzielnie od innych ubrań. Używać ciepłej lub gorącej wody (40-60°C). Dodaj zalecaną ilość detergentu. Nie używaj zmiękczaczy do tkanin, ponieważ mogą one zmniejszyć chłonność ręczników.

Susz ręczniki na powietrzu lub w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze. Przechowuj ręczniki w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza.

Przestrzeganie tych wskazówek pozwoli utrzymać ręczniki czyste, miękkie i bezpieczne dla zdrowia.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!