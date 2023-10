W dniu 20 października rząd Ukrainy wprowadził szereg zmian w przepisach ruchu drogowego. W szczególności dotyczą one używania świateł drogowych o każdej porze dnia.

Wideo dnia

Poprawki dotyczą również bezpieczeństwa dzieci i zakazu zatrzymywania się na poboczu. Zmiany weszły już w życie.

Od teraz kierowcy muszą włączać światła do jazdy dziennej lub światła mijania niezależnie od pory dnia lub pory roku. Wcześniej światła do jazdy dziennej, a w przypadku ich braku światła mijania, musiały być włączone od 1 października do 1 maja.

Czytaj także: 6 najlepszych sposobów na zmniejszenie zużycia paliwa i zaoszczędzenie pieniędzy

Ponadto nowe przepisy zabraniają przewożenia dzieci o wzroście poniżej 150 cm w pojazdach bez użycia fotelików dziecięcych. Są to systemy, które umożliwiają przypięcie dziecka pasami bezpieczeństwa.

Ponadto na autostradach i drogach samochody nie mogą zatrzymywać się poza specjalnymi miejscami parkingowymi. Oznacza to, że nie jest już dozwolone zatrzymywanie się na poboczu drogi.

Chcielibyśmy dodać, że zmiany w kodeksie drogowym wynikają z potrzeby zbliżenia ukraińskiego prawodawstwa do prawodawstwa Unii Europejskiej.

Przypominamy, że pisaliśmy już o tym, jak własnoręcznie zrobić odświeżacz powietrza do samochodu.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!