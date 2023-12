Większość ludzi naturalnie traci pigment włosów wraz z wiekiem i chociaż stres zawsze był uważany za możliwy czynnik, badanie z 2021 r. znalazło przekonujące dowody na to, że ma to wpływ na ludzi.

Siwe lub białe włosy zazwyczaj wynikają ze śmierci komórek pigmentowych w mieszkach włosowych spowodowanej wiekiem, co prowadzi do utraty melaniny. Badanie przeprowadzone w 2021 r. na 14 ochotnikach dostarczyło przekonujących dowodów na to, że stres może również wpływać na produkcję melaniny u ludzi. Zostało to zgłoszone przez Science Alert.

Chociaż związek między stresem a zmianami koloru włosów u myszy został wcześniej ustalony, nie został on potwierdzony u ludzi. Nowe badania wykazały jednak pewne korelacje między cyklami stresu a utratą pigmentu włosów u niektórych uczestników.

14 zdrowych uczestników, którzy wykazywali już oznaki siwych lub białych włosów, było badanych przez okres dwóch i pół roku. Analiza wykazała, że gdy stres maleje, kolor włosów może zostać przywrócony. Naukowcy nie twierdzą, że siwe włosy mogą całkowicie zniknąć, ale odkrycia te mogą ujawnić niektóre aspekty biologicznych procesów starzenia.

Naukowcy odkryli również związek między białymi włosami a niektórymi białkami związanymi z mitochondriami, co wskazuje na zależność od energii i stresu metabolicznego. Wiedza ta może być ważna dla zrozumienia wpływu stresu na proces starzenia.

Chociaż odkrycia te nie dotyczą wszystkich, sugeruje się, że istnieje biologiczny próg wiekowy, w którym stres i inne czynniki mogą przyspieszyć utratę pigmentu włosów. Badanie wskazuje, że mogą istnieć sposoby wpływania na ten proces, choć wymagają one dalszych badań.

