4000-letnia kamienna mapa skarbu znaleziona we Francji

Francuscy archeolodzy rozpoczęli nowe wykopaliska w Bretanii, aby zbadać tajemniczą płytę Saint-Bélec, która w 2021 r. została uznana za najstarszą mapę w Europie. Ten 4000-letni blok łupkowy, pokryty wygrawerowanymi rysunkami, został odkryty w 1900 roku w Pole du Chatelier.

Płyta mierzy 2,2 metra długości i 1,53 metra szerokości. Początkowo nikt nie mógł rozszyfrować znaczenia obrazów kopuł, kół i innych kształtów, które były połączone liniami. Jednak zaledwie kilka lat temu naukowcy zasugerowali, że może to być starożytna mapa.

Archeolodzy doszli do tego wniosku, porównując linie na kamieniu z nowoczesnymi mapami okolicy. Odkryli również, że niektóre znaczniki wskazują na rzeki, góry i starożytne osady, które nie są znane naukowcom.

Naukowcy używają teraz tego kamienia jako "mapy skarbów" do odnajdywania stanowisk archeologicznych. Naukowiec Ivan Payer wyjaśnił: "Próbujemy rozwikłać to znalezisko, datując je i sprawdzając, czy istnieją inne nieznane fragmenty. To prawdziwa mapa skarbów".

Obszar zaznaczony na tej starożytnej mapie ma wymiary około 30 na 21 kilometrów. Porównanie jej danych z rzeczywistym terenem może zająć około 15 lat, ponieważ wymaga to niezwykle starannej pracy, dodali naukowcy.

Archeolodzy zeskanowali teraz płytę i porównali zaznaczone na niej linie ze współczesnymi oznaczeniami geograficznymi na mapie. Zbieżność wynosi około 80%.

Eksperci zauważyli również, że analiza tej starożytnej mapy może doprowadzić do szeregu nowych odkryć archeologicznych.

Historycy uważają, że mapa ta prawdopodobnie przedstawia terytorium starożytnego królestwa z epoki brązu, które zniknęło z powodu wojen i powstań.

