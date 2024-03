300-letni brytyjski statek odkryty na Florydzie (zdjęcie)

Archeolodzy odkryli XVIII-wieczny brytyjski okręt wojenny HMS Tyger u wybrzeży Parku Narodowego Dry Tortugas na Florydzie w USA. Statek zatonął w 1742 roku podczas wojny.

Został zidentyfikowany dzięki dogłębnym badaniom i analizom archeologicznym. Zostało to zgłoszone przez The Morning News.

Raporty wspominają, że statek został zbudowany w 1647 roku i porzucony przez załogę w 1742 roku. Odkrycia, opublikowane w The International Journal of Nautical Archaeology, wskazują, że HMS Tyger przeszedł przez trudne warunki podczas Wojny Róż Jenkinsa między Wielką Brytanią a Hiszpanią.

Badacze twierdzą, że uczestnicy spalili statek po tym, jak zamierzali go opuścić, aby uchronić go przed rękami wrogów. Archeolodzy odkryli 9 armat w tym samym miejscu w 2021 r., co skłoniło badaczy do spekulacji, że statek mógł stać gdzieś w pobliżu.

