Geoglify kotów i humanoidalnych postaci z 30 r. p.n.e. odkryte w Peru

Archeolodzy znaleźli 29 nowych geoglifów w regionie Itzi w południowo-wschodnim Peru. Znajdują się one na zboczach wzgórz i przedstawiają koty oraz postacie antropomorficzne.

Arkeo News donosi.

Odkrycia dokonano podczas czteromiesięcznego projektu badawczego prowadzonego przez zespół studentów z San Luis Gonzaga National University. Grupą kierował archeolog Omar Bendes De la Cruz.

Według badaczy geoglify pochodzą z okresu między 300 a 100 rokiem p.n.e.. Odpowiada to późnemu okresowi Paracas i wczesnemu okresowi Nazca.

Zdjęcia zostały wykonane za pomocą drona, a następnie przeanalizowane za pomocą specjalnego oprogramowania w celu określenia kształtu figur.

W obszarze El Ingenio odkryto dziesięć geoglifów przedstawiających postacie kotów o długości do 17 metrów. Osiem kolejnych geoglifów przedstawiających postacie kotów o długości do 37 metrów odkryto w obszarze Chancillo. Inne geoglify to postacie humanoidalne.

Wizerunki kotów są powszechne w kulturze Paracas. Niektórzy badacze uważają, że są one związane z płodnością. Istnieje również wersja, że kot był uważany za bóstwo wodne.

Kultura archeologiczna Paracas istniała na południowym wybrzeżu Peru od około 800 do 100 r. p.n.e. Jej mieszkańcy byli ekspertami w nawadnianiu i rekultywacji gruntów, a także są znani ze swoich osiągnięć w sztuce tekstylnej. Według naukowców kultura Paracas upadła w latach 200. p.n.e.. Badacze sugerują, że było to spowodowane zmianami środowiskowymi lub konfliktami w społeczeństwie.

Najbardziej znanymi geoglifami w Peru są rysunki na płaskowyżu Nazca. Pod koniec 2022 roku archeolodzy odkryli tam 168 nieznanych wcześniej obrazów. Jednocześnie naukowcy nadal nie mają konsensusu co do pochodzenia geoglifów i celu ich powstania.

