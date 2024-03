Archeolodzy w Panamie odkryli 1200-letni grobowiec należący do przedhiszpańskiej rodziny królewskiej. Grobowiec, znajdujący się w El Caño, parku archeologicznym w prowincji Coquelin, zawiera imponującą kolekcję złotych artefaktów, co czyni go jednym z najbogatszych pochówków, jakie kiedykolwiek znaleziono w tym kraju.

Uważa się, że grobowiec jest domem dla "ważnego władcy Coquelin", który żył pod koniec lat 700-tych. Zmarł w wieku około 30 lat. Według panamskiego Ministerstwa Kultury, grobowiec zawiera dużą ilość wyposażenia grobowego, które należało do nienazwanej rodziny królewskiej, w tym ceramiczne artefakty i złote przedmioty, takie jak pektorały, pasy, bransoletki, kolczyki i naszyjniki.

Złote artefakty obejmują pięć pektorałów, dwa pasy z okrągłych złotych koralików, cztery bransoletki, dwa kolczyki przedstawiające mężczyznę i kobietę, kolczyk w kształcie podwójnego krokodyla, naszyjnik z koralików, pięć kolczyków wykonanych z zębów kaszalota pokrytych złotem, zestaw okrągłych złotych talerzy, dwa dzwonki, zestaw kościanych fletów, a także bransoletki i spódnice wykonane z psich zębów.

Dorosły mężczyzna o wysokim statusie został pochowany twarzą w dół, co było powszechną praktyką pochówku w tym okresie. Wykopaliska trwają, więc archeolodzy nie są pewni, czy w grobowcu znajdują się inne pochówki. Jednak grobowce z tego okresu często zawierają pochówek kobiety i innych osób pod mężczyzną "aby służyć jako towarzysze".

Lokalizacja El Caño została po raz pierwszy odkryta w 1925 roku, ale dopiero w 2008 roku rozpoczęto bardziej formalne wykopaliska, ujawniając dużą nekropolię. Uważa się, że El Caño było używane przez przedhiszpańskie społeczeństwo oparte na wodzostwie od 700 do 1000 roku naszej ery.

