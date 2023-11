Budynek związany ze starożytnym kultem Majów odkryty w Meksyku (zdjęcie ilustracyjne)

W Meksyku archeolodzy podczas wykopalisk w Itzamanac odkryli strukturę związaną ze starożytnym kultem Majów bóstwa Kukulkan. Itzamkanak było stolicą Majów Akalan, położoną na półwyspie Jukatan w meksykańskim stanie Campeche.

Wczesne centrum miasta pochodzi z późnego okresu preklasycznego Majów, podczas gdy większość struktur, które stoją dzisiaj, została zbudowana we wczesnym okresie klasycznym. Zostało to zgłoszone przez HeritageDaily.

Wykopaliska ujawniły okrągłą strukturę datowaną na 1000-1200 r. n.e. Według badaczy struktura ta jest związana z kultem Kukulkana, który jest powiązany z azteckim bogiem wiatru Quetzalcoatlem.

Kult ten oznaczał znaczące odejście od tradycyjnych granic językowych i etnicznych świata mezoamerykańskiego w okresie klasycznym. Ruch religijny odegrał kluczową rolę w promowaniu komunikacji i harmonijnego handlu między różnymi grupami o różnym pochodzeniu społecznym i etnicznym.

Chociaż jego początki sięgają starożytnego miasta Chichen Itza, położonego we współczesnym meksykańskim stanie Jukatan, rozprzestrzenił on swoje wpływy aż do wyżyn Gwatemali i północnego Belize.

