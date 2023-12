W pobliżu dzielnicy Wulong w gminie Chongqing, położonej w południowo-zachodnich Chinach, dokonano znaczącego odkrycia archeologicznego. Archeolodzy odkopali grobowiec pochodzący z czasów zachodniej dynastii Han (202 p.n.e.-25 n.e.).

Odkryty grobowiec jest wyjątkowo dobrze zachowany i zawiera skarbnicę historycznych artefaktów, pisze Ancient Origins.

Znaleziska obejmowały ponad 600 zabytków kultury, w tym przedmioty lakierowane, drewno, bambus, ceramikę i brąz. Te artefakty otwierają okno na przeszłość, oferując wgląd w codzienne życie, sztukę i kulturę epoki.

Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów tego grobowca jest jego całoroczny stan podmokły, który miał kluczowe znaczenie dla zachowania artefaktów w nienaruszonym stanie.

Wśród znalezisk znajdowała się szczegółowa lista obiektów pochówku, która zawierała dokładny zapis roku pochówku, zidentyfikowanego jako 193 pne. Lista ta nie tylko katalogowała przedmioty, ale także dostarczała informacji o ich liczbie i rozmiarze, rzucając światło na ówczesne zwyczaje pogrzebowe.

Obecność jadeitowej zastawy stołowej wśród wydobytych przedmiotów wskazuje, że osoba pochowana w tym grobie prawdopodobnie zajmowała wysoką pozycję w społeczeństwie.

Według Bai Jiujiang, szefa Chongqing Research Institute of Cultural Relics and Archaeology, grobowiec ten jest szczególnie ważny, ponieważ zawiera największą liczbę lakierowanych wyrobów z drewna i bambusa, jakie kiedykolwiek znaleziono w górnym biegu rzeki Jangcy. Ponadto jest to najstarszy znany grobowiec z zachodniej dynastii Han z wyraźnie zarejestrowanym rokiem.

Odkrycia z tego grobowca będą nieocenione dla archeologów i historyków rekonstruujących historię przeszłości Chin, ponieważ dostarczają fizycznych dowodów i ważnych materiałów badawczych do przyszłych badań zwyczajów pogrzebowych i analizy porównawczej artefaktów z wczesnej zachodniej dynastii Han.

