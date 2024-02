Archeolodzy w Izraelu odkryli pozostałości starożytnej rzymskiej bazy legionowej z 1800 roku. Wykopaliska u podnóża Tel Megiddo ujawniają wgląd w obecność wojskową i infrastrukturę rzymskiego Legionu Żelaznego VI Ferrata.

Wideo dnia

Tel Megiddo, znane również po prostu jako Megiddo, zajmuje strategiczną pozycję z widokiem na Dolinę Izraela, kluczowe skrzyżowanie starożytnych szlaków handlowych łączących Egipt i Mezopotamię. Organizator informuje.

Odkrycia obejmują fragmenty Via Pretoria, głównej drogi obozu, a także półokrągłe podium i wybrukowane kamieniami place, które były częścią dużego budynku publicznego. Według archeologów, ogromna skala bazy legionowej - 550 metrów długości i 350 metrów szerokości - czyni ją wyjątkowym znaleziskiem w regionie.

Czytaj także: Naukowcy znajdują pozostałości XIX-wiecznej fabryki czekolady w Barcelonie

Chociaż rzymskie obozy wojskowe są znane w Izraelu, były to tymczasowe obozy oblężnicze lub małe obozy należące do jednostek pomocniczych. Niczego nie można porównać do całego kompleksu bazy legionowej.

Obóz rzymskiego legionu w Legio służył jako stała baza wojskowa dla ponad 5000 żołnierzy przez ponad 180 lat. Był to strategiczny punkt, z którego mierzono i oznaczano odległości wzdłuż dróg Imperium Rzymskiego do głównych miast na północy.

Wykopaliska ujawniły również artefakty, takie jak monety, broń, odłamki ceramiki i fragmenty szkła, a także ogromną liczbę wytłoczonych płytek używanych do różnych celów budowlanych.

Przypominamy, że w Tajlandii znaleziono tajemnicze gigantyczne drewniane trumny na palach sprzed 2300 lat.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!