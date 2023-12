3200-letnia ołowiana tabliczka z przekleństwami i imieniem Boga znaleziona w Izraelu

Na Zachodnim Brzegu Jordanu archeolodzy odkryli ołowianą tabliczkę wielkości znaczka pocztowego, zawierającą najstarszy napis w języku hebrajskim - imię Boga: Jahwe. Ten niewielki artefakt, liczący 3200 lat, zawierał tekst wzywający Boga do przeklęcia tych, którzy łamią dane słowo, donosi Daily Mail.

Tabliczka została znaleziona na biblijnej górze Eval, miejscu związanym z Ziemią Obiecaną w starożytnych tekstach. Archeologiczne znalezisko zostało odkryte podczas wykopalisk związanych z ucieczką Izraelitów ze starożytnego Egiptu.

Zgodnie z Pismem Świętym, Mojżesz miał zbudować ołtarz na górze Eval, ale z powodu swojego buntu nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej. Uważa się, że jego następca Jozue odbudował ołtarz, wypełniając Przymierze.

Tabliczka, zaprojektowana jako mała dwustronicowa broszura, zawiera 48 liter tworzących 14 słów. Tekst zawiera przekleństwo skierowane do Jahwe, używając terminu "aur", co oznacza "przeklęty". Co ciekawe, różne części tabliczki zostały napisane w różnych kierunkach, co było typowe dla tamtych czasów. Analiza chemiczna wskazuje, że ołów użyty w tabliczce pochodził z kopalni na Morzu Egejskim w Grecji.

Klątwa na samej tabliczce odzwierciedla Księgę Rodzaju 9:6: "Ktokolwiek przeleje ludzką krew, przeleje własną krew". Pieter Gert van der Veen, jeden z uczestników odkrycia, zauważył symetrię w piśmie, wskazując na paralelizm chiastyczny.

Ale nie wszyscy archeolodzy się z tym zgadzają. Ostatnie badania sugerują alternatywną teorię, zgodnie z którą tablet był używany jako przynęta wędkarska, potwierdzając zużycie spowodowane naturalną ekspozycją.

Pomimo debaty, odkrycie to wskazuje na starożytną obecność Żydów na górze Eval, co jest zgodne z biblijnymi opisami. Cechy tabliczki podważają tradycyjne ramy chronologiczne, otwierając nowe możliwości zrozumienia pisma hebrajskiego. Jeśli odkrycie to zostanie potwierdzone, może ono zmienić nasze rozumienie kultury i praktyk religijnych starożytnych Żydów.

