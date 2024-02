Archeolodzy z katalońskiego Instytutu Paleoekologii Człowieka i Ewolucji Społecznej (IPHES) dokonali ekscytującego odkrycia w gminie Vimbodi i Poblet w północno-wschodniej Hiszpanii. Podczas wykopalisk w jaskini znanej jako Cova dels Xaragalls odkryto ponad 7000 ludzkich szczątków szkieletowych, co wskazuje, że miejsce to było wykorzystywane jako miejsce pochówku przez tysiące lat.

Według IPHES wykopaliska, które odbyły się w grudniu 2023 r., przyniosły imponujące wyniki. Znalezione szczątki szkieletów pochodzą z okresu od neolitu do epoki brązu, co obejmuje epokę starożytnej historii - około 7000 do 3000 lat temu.

Antonio Rodríguez Hidalgo, profesor na Wydziale Prehistorii i Archeologii Uniwersytetu w Sewilli i badacz stowarzyszony w IPHES, podkreślił, że jaskinia była używana jako jaskinia pogrzebowa przez tysiące lat. Powiedział: "Był to cmentarz, na którym przechowywano ciała zmarłych i był on wykorzystywany do tego celu przez wiele epok".

Naukowcy uważają, że długa historia wykorzystania jaskini jako miejsca pochówku pozwala im zbadać ewolucję prehistorycznych społeczeństw regionu i ich stosunek do śmierci.

Jednak według Alfredo Suesto, jednego z kierowników wykopalisk, stanowi to również wyzwanie: "W przypadku pogrzebów w jaskiniach, gdzie miejsca pochówku są używane od tysięcy lat, jednym z najtrudniejszych zadań jest próba udokumentowania różnych metod pochówku, które były stosowane na przestrzeni czasu".

Oprócz tysięcy ludzkich szkieletów, jaskinia zawierała również dużą liczbę kości zwierzęcych, fragmentów naczyń ceramicznych i przedmiotów dekoracyjnych. Wśród szczątków zwierząt znajdują się owce, kozy, świnie, krowy, a także psy i konie.

Badanie tej starożytnej jaskini i szczegółowa analiza znalezionych artefaktów oraz szczątków ludzkich i zwierzęcych może ujawnić wiele interesujących rzeczy na temat życia i śmierci naszych starożytnych przodków oraz ich zwyczajów.

