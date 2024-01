Jakie są zagrożenia związane ze środkami przeczyszczającymi jako alternatywą dla utraty wagi

BLOG

Wiele osób, nawet tych, których problem otyłości nie dotyczy bezpośrednio, zauważyło globalny boom na nowe leki przeciw otyłości. Nagłówki często zawierały zwroty takie jak "kosmiczne zyski" i "fantastyczna skuteczność".

W rzeczywistości leki takie jak semaglutyd i tireseparatyd, poprzez swoje działanie na receptory glukagonopodobnego peptydu i glukozozależnego polipeptydu insulinotropowego, powodują tymczasowe, znaczące tłumienie apetytu i efekty metaboliczne. Efekty te prowadzą do znacznej utraty masy ciała (do 15%-20% początkowej masy ciała), zgodnie z wynikami obserwacji na dużą skalę.

Jednak utrata masy ciała w przypadku tych nowszych leków przeciw otyłości nie jest stabilna i jest ograniczona u znacznego odsetka pacjentów do czasu stosowania leku. W przypadku braku znaczących zmian w diecie i stylu życia, utracone kilogramy powracają po odstawieniu leku.

Obecnie we wszystkich krajach świata występuje niedobór semaglutydu i tirzepatydu ze względu na wysoki popyt i niemożność zaspokojenia go przy istniejących zdolnościach produkcyjnych. Niektórzy ludzie nie chcą czekać i szukają "alternatyw".

Nadal dość powszechne jest stosowanie tanich środków przeczyszczających w celu utraty wagi, które w rzeczywistości nie pomagają w trwałej utracie wagi. Lekarze obawiają się, że ludzie nie rozumieją tego, szukając bardziej przystępnych cenowo alternatyw dla leków odchudzających.

Około 1 na 10 nastolatków stosowało "nieskuteczne i potencjalnie szkodliwe" produkty odchudzające dostępne bez recepty (OTC), w tym środki przeczyszczające, moczopędne i tabletki odchudzające. Wynika to z metaanalizy obejmującej 90 badań z udziałem ponad 640 000 uczestników na całym świecie. Naukowcy twierdzą, że produkty odchudzające są stosowane w dużych ilościach przez nastolatków, zwłaszcza dziewczęta, co może mieć długoterminowe negatywne konsekwencje zdrowotne.

W ubiegłym roku The Wall Street Journal poinformował, że niektórzy ludzie przyjmują środki przeczyszczające jako "przyjazny dla budżetu Ozempic". W szczególności dostępny bez recepty Dulcolax jest bardzo szybko wyprzedawany w Ameryce. Inne przyczyny popytu na środki przeczyszczające obejmują siedzący tryb życia, mniej zdrową dietę i przyjmowanie większej ilości leków, które przyczyniają się do zaparć.

Stosowanie środków przeczyszczających w celu utraty wagi nie jest nowym zjawiskiem. Stosowano je już wcześniej, zwłaszcza przez młode kobiety. Jednak środki przeczyszczające nie są przeznaczone do odchudzania, a ich stosowanie w dużych ilościach jest niebezpieczne.

DZIAŁANIE ŚRODKÓW PRZECZYSZCZAJĄCYCH

Środki przeczyszczające mogą prowadzić do niewielkiej utraty wagi, do kilku kilogramów, ale tylko w krótkim okresie. Jest to spowodowane wypróżnieniami. Przyjmowanie zbyt dużej ilości środków przeczyszczających prowadzi do biegunki i utraty płynów. Waga powraca po kilku dniach, gdy organizm wraca do normy. Nadużywanie środków przeczyszczających w ten sposób jest potencjalnie bardzo szkodliwe i nie zapewnia żadnych korzyści w zakresie utraty wagi.

W standardowych dawkach środki przeczyszczające nie wpływają na zdolność organizmu do wchłaniania pokarmu, tłuszczu i kalorii. Aby uzyskać taki efekt, należałoby przyjąć dawkę tak dużą, że wywołałaby ona biegunkę, co jest potencjalnie niebezpieczne. Ciężka biegunka powoduje odwodnienie i usuwa elektrolity z organizmu. Objawy obejmują zawroty głowy, nudności, niewyraźne widzenie i mrowienie w nogach lub rękach. Brak równowagi elektrolitowej jest niebezpieczny, szczególnie dla osób z chorobami układu krążenia.

Osoba, która przyjmuje tak wiele środków przeczyszczających, że nie może wchłaniać składników odżywczych, może potencjalnie cierpieć na niedożywienie z powodu braku składników odżywczych. Pierwszą oznaką tego jest niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, D i K. W przypadku biegunki są one po prostu wypłukiwane, a organizm nie jest w stanie ich wchłonąć.

Istnieje również możliwość uzależnienia od niektórych leków. Ludzie rozwijają tolerancję i są zmuszeni do ciągłego zwiększania dawki. Ponadto u osób przyjmujących środki przeczyszczające w celu utraty wagi mogą wystąpić objawy zaparcia.

CELOWOŚĆ PRZYJMOWANIA ŚRODKÓW PRZECZYSZCZAJĄCYCH

Normalna częstotliwość wypróżnień wynosi od trzech razy w tygodniu do trzech razy dziennie. Objawy zaparć obejmują mniej niż trzy wypróżnienia tygodniowo lub trudności w wypróżnianiu. Zazwyczaj dodanie błonnika pokarmowego pochodzenia roślinnego (błonnika), ćwiczenia fizyczne i zwiększenie spożycia wody może pomóc poprawić ten stan.

Jeśli to nie złagodzi zaparć, możesz wypróbować osmotyczne środki przeczyszczające. Zatrzymują one wodę wraz ze stolcem, zmiękczając go. Inne rodzaje środków przeczyszczających stymulują mięśnie gładkie jelit, ale często mają więcej skutków ubocznych.

Środki przeczyszczające powinny być stosowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku uporczywych zaparć należy skonsultować się z lekarzem.

Nawiasem mówiąc, istnieją skuteczne naturalne środki przeczyszczające. Badanie opublikowane w The American Journal of Gastroenterology 2023 wykazało, że spożywanie dwóch kiwi dziennie łagodzi zaparcia i zmniejsza dyskomfort. Inne owoce, takie jak brzoskwinie, śliwki, wiśnie i jabłka stymulują wypróżnienia. Śliwki i buraki, które są częścią tradycyjnych ukraińskich potraw, mają podobny, dobrze znany efekt.

