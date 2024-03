Naukowcy z brytyjskiego Centrum Środowiska, Żywności i Akwakultury (Cefas) oraz Uniwersytetu w Kadyksie w Hiszpanii poinformowali o ekscytującym odkryciu nowego gatunku ślimaka morskiego u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Naukowcy, zaskoczeni swoim odkryciem, nazwali nowy gatunek Pleurobranchaea britannica.

Wideo dnia

Odkrycie nowego gatunku było możliwe dzięki regularnym badaniom rybołówstwa u południowo-zachodniego wybrzeża Anglii i Zatoki Kadyksu, podczas których naukowcy zebrali 14 próbek ślimaków morskich. Chociaż w wodach brytyjskich występuje ponad 100 gatunków ślimaków morskich, nowe odkrycie jest wyjątkowe, pisze IFLScience.

Czytaj także: W Nowej Zelandii znaleziono skamieniały pazur gigantycznego kraba: stworzenie żyło na ziemi ponad 8 milionów lat temu (zdjęcie)

Pierwsze podejrzenia wzbudziło charakterystyczne umiejscowienie skrzeli po prawej stronie ciała okazu, które odróżniało go od znanych gatunków ślimaków morskich. Po dalszych badaniach DNA naukowcy doszli do wniosku, że okaz należał do zupełnie nowego gatunku.

Nowy gatunek, Pleurobranchaea britannica, jest opisywany jako "kremowo-gliniasty z białymi plamkami" i ma około 2-5 centymetrów długości. Rozszerza on różnorodność ślimaków morskich z rodzaju Pleurobranchaea do trzech gatunków.

Chociaż nowy gatunek został znaleziony w wodach brytyjskich, jego odkrycie jest dużym zaskoczeniem dla społeczności naukowej. Wcześniej uważano, że ślimaki morskie z tego rodzaju żyją w bardziej południowych wodach, ale nowy okaz udowodnił, że jest inaczej.

Hiszpańscy naukowcy są zachwyceni odkryciem nowego gatunku w wodach brytyjskich, uznając jego znaczenie dla poszerzenia naszego zrozumienia natury. Zauważają, że zmiany klimatyczne mogą wpływać na rozmieszczenie tego gatunku, co wymaga dalszych badań.

Dla przypomnienia, tajemnicze czarne jaja z embrionami zostały znalezione na dnie oceanu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!