W zachodnim hrabstwie Oxfordshire pewien rybak przypadkowo wyciągnął z rzeki Cherwell miecz wikingów. Odkrycie datowane jest na okres między 850 a 975 rokiem naszej ery.

Trevor Penny nie wiedział, co to jest, ale po konsultacji z przyjaciółmi zwrócił się do specjalisty. Informację na ten temat podał The History Blog.

Jest to najstarszy przedmiot, jaki kiedykolwiek znaleziono w Oxfordshire przy użyciu połowów magnetycznych. Takie miecze w dobrym stanie mogą zachowywać ślady pozostałości organicznych (drewno, skóra, tkanina) na rękojeści.

Jest uszkodzony przez korozję, ale pod spodem może kryć się organiczny skarb. Pan Penny potwierdził, że zostanie on zakonserwowany przez Oxford Museum i pozostanie w Witney lub będzie wystawiony w muzeum.

