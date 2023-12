Naukowcy z USA mówią nam, w którym miesiącu rodzą się najmądrzejsze dzieci

Eksperci z amerykańskiego Narodowego Biura Badań Ekonomicznych przeprowadzili obszerną analizę danych dotyczących dzieci w wieku od sześciu do 15 lat, koncentrując się na ich umiejętnościach i poziomie aktywności.

Wyniki badania, opublikowane w materiałach biura, wskazują, że dzieci urodzone we wrześniu mają znacznie wyższy poziom sukcesu zarówno w szkole, jak i na późniejszych etapach życia.

Badanie wykazało, że dzieci urodzone w sierpniu wykazują najniższy poziom wyników w nauce i mają najniższe oceny wśród swoich rówieśników. Jednocześnie wrześniowe noworodki wyróżniają się najwyższymi ocenami i sukcesami w szkole.

Eksperci zauważają, że trend ten jest determinowany przez znaczną przewagę dzieci, które rozpoczynają naukę w wieku sześciu lat w Stanach Zjednoczonych. Dzieci urodzone we wrześniu mają niewielką przewagę nad swoimi rówieśnikami, którzy urodzili się wcześniej.

Ważnym szczegółem jest to, że kilkumiesięczna różnica wieku może mieć znaczący wpływ na poziom rozwoju edukacyjnego i powodować zauważalną lukę w wynikach dzieci. W szczególności statystyki pokazują, że dzieci urodzone we wrześniu mają większe szanse na dostanie się do prestiżowych instytucji szkolnictwa wyższego.

Ciekawym odkryciem jest to, że w stanie Floryda dzieci urodzone we wrześniu rzadziej popełniają przestępstwa w okresie dojrzewania. Dane te podkreślają szczególny sukces i wyjątkowe cechy wrześniowych dzieci.

