Naukowcy twierdzą, że źle rozumiemy nasze koty

Naukowcy odkryli, że ludzie często źle rozumieją to, co ich koty próbują im przekazać. Może to prowadzić do problemów z komunikacją, a nawet agresji ze strony zwierząt.

Najczęściej ludzie popełniają błędy podczas interpretowania sygnałów niepokoju wysyłanych przez kota. Około 30% osób źle zrozumiało "nieszczęśliwe" dźwięki wydawane przez kota, podczas gdy tylko 10% osób nie rozpoznało "szczęśliwych" sygnałów. Im lepiej rozumiesz swojego kota, tym lepiej możesz mu pomóc i tym lepsze będą wasze relacje, pisze detaly.co.il.

Dlaczego tak się dzieje?

Przenosimy nasze emocje na zwierzęta. Chcemy, aby kot był szczęśliwy, więc ignorujemy sygnały wskazujące na coś przeciwnego.

Nie znamy wszystkich niuansów kociego języka. Koty komunikują się nie tylko głosem, ale także mową ciała. Istnieje wiele różnych sygnałów, które mogą oznaczać różne rzeczy.

Na przykład:

Mruczenie nie zawsze jest oznaką zadowolenia. Kot może mruczeć, gdy odczuwa ból lub jest zestresowany.

Machanie ogonem nie zawsze oznacza radość. Ogon może machać w lewo lub w prawo, szybko lub wolno, wysoko lub nisko. Każda z tych pozycji może mieć inne znaczenie.

Co robić.

Naucz się kociego języka. Zwróć uwagę na sposób, w jaki kot mruczy, miauczy, syczy i język ciała.

Zwróć uwagę na kontekst. Co robił kot, zanim zaczął mruczeć lub miauczeć?

Nie bój się skonsultować z weterynarzem lub psychologiem zwierzęcym. Mogą oni pomóc ci lepiej zrozumieć twojego kota.

