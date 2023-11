Naukowcy przewidują, kiedy świat stanie w obliczu maksymalnej aktywności słonecznej

Maksimum słoneczne, które zwykle występuje co 11 lat, nadejdzie wcześniej niż oczekiwano i będzie silniejsze niż przewidywali naukowcy.

Może to mieć znaczący wpływ na Ziemię, w tym nasilenie zorzy polarnej, skoki napięcia w sieci elektrycznej i problemy z satelitami, donosi Science Alert.

Według NASA i amerykańskiego Narodowego Centrum Badań Atmosferycznych, szczyt cyklu słonecznego 25 nastąpi w połowie lub pod koniec 2024 roku, a liczba plam słonecznych będzie dwukrotnie wyższa niż oficjalne prognozy. Oznacza to, że Słońce będzie bardziej aktywne niż zwykle.

Aktywność słoneczna przybiera różne formy, w tym plam słonecznych, rozbłysków i eksplozji.

Plamy słoneczne to ciemne obszary na powierzchni Słońca, które są wynikiem burz magnetycznych. Rozbłyski słoneczne to potężne wybuchy promieniowania, które mogą powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i GPS. Eksplozje to wyrzuty materiału ze Słońca, które mogą uszkodzić satelity i astronautów.

Aktywność słoneczna może mieć znaczący wpływ na Ziemię. Na przykład nasilenie zorzy polarnej może prowadzić do tego, że będzie ona widoczna na bardziej południowych szerokościach geograficznych. Skoki napięcia w sieciach elektrycznych mogą powodować przerwy w dostawie prądu. Problemy z satelitami mogą prowadzić do zakłóceń w komunikacji i nawigacji.

Naukowcy pracują nad opracowaniem metod ochrony przed skutkami aktywności słonecznej. Na przykład, sieci elektryczne mogą być zaprojektowane tak, aby były mniej podatne na skoki napięcia. Satelity można zaprojektować tak, aby lepiej przetrwały kosmiczną pogodę.

